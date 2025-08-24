derbyderbyderby calcio italiano serie a Cremonese, serata storica! La prima vittoria contro il Milan dei grigiorossi a San Siro

Cremonese, serata storica! La prima vittoria contro il Milan dei grigiorossi a San Siro

Due statistiche che danno maggiore importanza alla vittoria degli uomini di Davide Nicola sul Diavolo di Massimiliano Allegri
Samuele Amato
Un derby lombardo per dare il via alla Serie A. La prima giornata ha visto già un risultato sorprendente: il Milan di Massimiliano Allegri stecca l'esordio contro una solida ed organizzata Cremonese. Gli uomini di Davide Nicola, grazie ad un super-gol di Federico Bonazzoli, si impongono per 2 a 1 sui rossoneri e si prendono un traguardo storico.

Davide Nicola durante Milan-Cremonese allo Stadio Giuseppe Meazza il 23 agosto 2025 a Milano, Italia. (Foto di Marco Luzzani/Getty Images)

Milan-Cremonese, una vittoria storica

Un primo dato sorprendente è che, prima di sabato sera 23 agosto, i grigiorossi non riuscivano a trovare il sorriso sul prato della casa dei rossoneri da un secolo esatto. Con il 2 a 1 di ieri sera, la Cremoneseriscatta 100 anni senza una vittoria in casa del Milan.

L'ultimo successo in esterna contro il Diavolo risale al 4 ottobre 1925, quando la Serie A si chiamava semplicemente Prima Divisione. In quel caso la Cremonese si è imposta per un 4 a 1 sul Milan: apre il match la doppietta di Jozfes Jezsmas (reti segnate tra al 22esimo e poi in apertura del secondo tempo al 53esimo). I grigiorossi dilagano con Mariano Tansini al 69esimo a cui rispondono i rossoneri con Karl Muller su rigore. A calare il sipario è poi la rete di Gyula Wilhelm al 84esimo.

Federico Baschirotto festeggia il primo gol della sua squadra Milan-Cremonese allo stadio Giuseppe Meazza il 23 agosto 2025 a Milano, Italia. (Foto di Marco Luzzani/Getty Images)

Anche in quel caso era la prima giornata del campionato, dove entrambi i club lombardi si sono incrociati nel girone B della Prima Divisione 1925-26. Proprio la Cremonese si è classificata al secondo posto, dietro la Juventus che poi vincerà il campionato nella fase finale

Ancora più sorprendente è che quella di ieri si tratta di una prima volta. In 30 incroci tra Milan e Cremonese, secondo il bilancio fornito da Transfermarkt, i rossoneri hanno vinto 17 volte mentre i grigiorossi 7 (considerando la partita conclusa), con sei pareggi. L'ultima vittoria in assoluto, prima di ieri, risale all'1 a 0 casalingo del 1994.

Ma a dare un valore storico alla vittoria di ieri è il fatto di essere la prima nello stadio di San Siro contro il Milan. Infatti, quella del 4 ottobre 1925 è arrivata al campo di viale Lombardia, che è stato lo stadio dei rossoneri dal 1920 al luglio 1926. Una prima volta che i grigiorossi possono ora incorniciare. E se "chi ben comincia è già a metà dell'opera", la rincorsa alla permanenza in Serie A, per i ragazzi di Davide Nicola, parte al meglio.

