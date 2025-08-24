Due statistiche che danno maggiore importanza alla vittoria degli uomini di Davide Nicola sul Diavolo di Massimiliano Allegri

Samuele Amato Redattore 24 agosto - 10:44

Un derby lombardo per dare il via alla Serie A. La prima giornata ha visto già un risultato sorprendente: il Milan di Massimiliano Allegri stecca l'esordio contro una solida ed organizzata Cremonese. Gli uomini di Davide Nicola, grazie ad un super-gol di Federico Bonazzoli, si impongono per 2 a 1 sui rossoneri e si prendono un traguardo storico.

Milan-Cremonese, una vittoria storica — Un primo dato sorprendente è che, prima di sabato sera 23 agosto, i grigiorossi non riuscivano a trovare il sorriso sul prato della casa dei rossoneri da un secolo esatto. Con il 2 a 1 di ieri sera, la Cremoneseriscatta 100 anni senza una vittoria in casa del Milan.

L'ultimo successo in esterna contro il Diavolo risale al 4 ottobre 1925, quando la Serie A si chiamava semplicemente Prima Divisione. In quel caso la Cremonese si è imposta per un 4 a 1 sul Milan: apre il match la doppietta di Jozfes Jezsmas (reti segnate tra al 22esimo e poi in apertura del secondo tempo al 53esimo). I grigiorossi dilagano con Mariano Tansini al 69esimo a cui rispondono i rossoneri con Karl Muller su rigore. A calare il sipario è poi la rete di Gyula Wilhelm al 84esimo.

Anche in quel caso era la prima giornata del campionato, dove entrambi i club lombardi si sono incrociati nel girone B della Prima Divisione 1925-26. Proprio la Cremonese si è classificata al secondo posto, dietro la Juventus che poi vincerà il campionato nella fase finale

Ancora più sorprendente è che quella di ieri si tratta di una prima volta. In 30 incroci tra Milan e Cremonese, secondo il bilancio fornito da Transfermarkt, i rossoneri hanno vinto 17 volte mentre i grigiorossi 7 (considerando la partita conclusa), con sei pareggi. L'ultima vittoria in assoluto, prima di ieri, risale all'1 a 0 casalingo del 1994.

Ma a dare un valore storico alla vittoria di ieri è il fatto di essere la prima nello stadio di San Siro contro il Milan. Infatti, quella del 4 ottobre 1925 è arrivata al campo di viale Lombardia, che è stato lo stadio dei rossoneri dal 1920 al luglio 1926. Una prima volta che i grigiorossi possono ora incorniciare. E se "chi ben comincia è già a metà dell'opera", la rincorsa alla permanenza in Serie A, per i ragazzi di Davide Nicola, parte al meglio.