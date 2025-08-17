La Cremonese viene eliminata ai rigori dal Palermo nella Coppa Italia 2025/26. Dopo una gara equilibrata allo Zini, Davide Nicola commenta: "Siamo ancora in costruzione, ma ho visto voglia e concentrazione".

Davide Capano Redattore 17 agosto 2025 (modifica il 17 agosto 2025 | 10:30)

Cremonese eliminata ai rigori dal Palermo: “Ho visto ragazzi vogliosi e concentrati”, le parole di Davide Nicola in conferenza stampa — La Cremonese esce ai trentaduesimi della Coppa Italia Frecciarossa 2025/26 dopo una gara equilibrata contro il Palermo di Filippo Inzaghi, decisa ai calci di rigore. Allo Stadio Zini, i rosanero si impongono dagli 11 metri grazie alla parata decisiva di Bardi su Johnsen, dopo cinque rigori realizzati dagli altri tiratori rosanero. Nei tempi regolamentari, ritmi non altissimi ma più occasioni per il Palermo, con Gyasi e Le Douaron vicini al gol.

Nel post-partita, l’allenatore grigiorosso Davide Nicola ha analizzato la prestazione della sua squadra in conferenza stampa. Ecco tutte le sue dichiarazioni.

Nicola: “Ho visto ragazzi vogliosi e concentrati” — Nicola ha aperto l’intervento ribadendo l’impegno e l’atteggiamento del gruppo:

“Ho visto ragazzi vogliosi e concentrati, siamo ancora in costruzione e continueremo a lavorare con convinzione dentro e fuori dal campo.”

Sulla personalità e la costruzione del gioco della Cremonese — Alla domanda sulla personalità mostrata nella metà campo avversaria, Nicola ha risposto:

“Bisogna fare un’analisi schietta: questa è la terza partita consecutiva in cui noi non subiamo gol, in fase di costruzione si è visto qualcosa, ma si deve migliorare sempre. Allo stesso tempo è vero che bisogna valutare la squadra che abbiamo affrontato oggi, noi non abbiamo ancora completato la nostra costruzione ma ho visto giocatori concentrati e vogliosi di passare il turno. Alla fine non siamo passati per un solo rigore, dobbiamo continuare a lavorare e accelerare un pochino perché la settimana prossima inizia il campionato e incontreremo una squadra ancora più qualitativa. Serve sapere che ci aspetta un campionato tosto e duro, ma abbiamo delle idee e dobbiamo metterle in pratica.”

I cambi e il nuovo assetto con Bondo — A metà ripresa, Nicola ha modificato l’assetto della squadra:

“Siamo passati ad attaccare con Vandeputte più alto, mentre prima era più un centrocampo a tre a supporto di due punte. Credo che Grassi abbia fatto la sua partita, veniva da un problemino fisico e sapevamo che non avrebbe avuto il minutaggio completo, così come Bondo che è arrivato da pochissimo ma ha mostrato di avere motore, capacità di recuperare la palla e giocare. Per questo la partita va analizzata a livello tecnico e tattico, si sono viste cose sulle quali stiamo lavorando. Ma per fare un’analisi completa bisogna aspettare la fine del mercato.”

Nicola su condizione fisica e gestione dei reparti — Sulla condizione atletica e gli equilibri in campo, Nicola ha precisato:

“No, penso che la squadra abbia subito solo due ripartenze a fine primo tempo ma sostanzialmente è stata ben legata tra i reparti. Chiaramente stiamo trovando giusti equilibri e giusti compromessi, consapevoli che ci aspetta un campionato in cui non avremo sempre la gestione della palla nonostante noi lo vogliamo fare, come mostrato oggi costruendo sia a tre che a quattro. Abbiamo portato il pallone bene fino alla trequarti, bisogna continuare a lavorare. Ma ripeto che bisognerà parlarne quando avremo raggiunto i nostri obiettivi di mercato.”

Sulle letture avversarie e l’approccio tattico della Cremo — Un altro punto toccato è stato l’approccio tattico e il modo di “sporcare” le letture avversarie:

“Questa è la nostra intenzione, a volte ci riusciremo bene e a volte male. Io sono soddisfatto del lavoro fatto sin qui dai ragazzi, ho visto la disponibilità che hanno messo in campo in questo mese. Alcuni giocatori hanno già l’imprinting della categoria, altri si affacciano per la prima volta e vanno supportati. Bisogna lavorare e completarci.”

Il valore dell’avversario: un Palermo di qualità — Infine, un commento sul Palermo di Filippo Inzaghi, ritenuto da Nicola una squadra già rodata:

“Hanno giocatori di Serie A, alcuni che ho anche allenato, e altri elementi di livello per la Serie B. Anche noi abbiamo giocatori che conoscono la categoria e altri che la faranno per la prima volta, il Palermo può considerarsi a posto per il proprio obiettivo mentre noi stiamo lavorando a 360° con grande convinzione dentro e fuori dal campo.”

Nonostante l’eliminazione dalla Coppa Italia, la Cremonese continua il proprio processo di crescita sotto la guida di Nicola. Il tecnico non fa drammi: la base c’è, l’atteggiamento anche. Ora testa al campionato e al Milan, con la consapevolezza che servirà ancora tempo per completare la costruzione della squadra.