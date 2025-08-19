Johal diventa il primo allenatore Sikh in Inghilterra: guiderà il Morecambe

Ashvir Singh Johal è stato nominato allenatore del Morecambe FC, diventando il primo tecnico professionista di fede Sikh in Inghilterra e il più giovane tra i primi cinque livelli del calcio inglese. Un passo storico per il club del Lancashire.

Davide Capano Redattore 19 agosto 2025 (modifica il 19 agosto 2025 | 15:26)

Ashvir Singh Johal è il primo allenatore professionista Sikh in Inghilterra — Ashvir Singh Johal ha fatto la storia martedì 19 agosto 2025. Come? Diventando il primo allenatore professionista di fede Sikh in Inghilterra, dopo essere stato nominato allenatore della prima squadra del Morecambe FC, team del Lancashire della National League (quinta serie inglese).

A 30 anni, Johal è anche il più giovane allenatore nei primi cinque livelli del calcio inglese. Una nomina storica, che arriva in un momento cruciale per il club.

Il profilo di Johal e il suo arrivo a Morecambe — “Arriva al Mazuma Mobile Stadium con un'ottima reputazione come allenatore e leader lungimirante, portando con sé una vasta esperienza nello sviluppo dei giocatori, nell'innovazione tattica e nella creazione di culture ad alte prestazioni”, ha dichiarato il club in una nota.

Il tecnico ha lavorato per 10 anni nell'accademia del Leicester City e ha fatto parte dello staff tecnico di Kolo Touré al Wigan Athletic nella Championship nel 2022.

“La sua nomina segna una nuova entusiasmante era per gli Shrimps, mentre il club continua il suo percorso sotto una nuova proprietà e con rinnovata ambizione”, ha aggiunto la società.

Un cambio radicale dopo la crisi societaria — Johal prende il posto di Derek Adams, tecnico uscente dopo il passaggio di proprietà del club al consorzio Panjab Warriors. Il Morecambe era stato sospeso dalla National League all'inizio della stagione per gravi inadempienze finanziarie, tra cui il mancato pagamento dello staff e l’incertezza sulla governance.

Tuttavia, con la cessione del club da parte del Bond Group alla società londinese Panjab Warriors, la sospensione è stata revocata, permettendo al nuovo allenatore di iniziare il suo lavoro.

Le parole di Johal: "Costruire una squadra competitiva" — “La priorità immediata in questo momento sarà quella di individuare i giocatori di cui abbiamo bisogno in questa struttura per garantire che il Morecambe Football Club possa ottenere buoni risultati nella National League”, ha dichiarato Johal.

Il tecnico ha conseguito la licenza UEFA Pro a giugno, il massimo riconoscimento per un allenatore in Europa. Il 30enne si appresta ora a guidare il club fuori dalle turbolenze e verso un futuro più stabile.