Un episodio identico era avvenuto nella gara d'apertura della stagione contro lo Shrewsbury

Filippo Montoli 10 agosto 2025 (modifica il 10 agosto 2025 | 10:21)

In Inghilterra, nella League Two, è stato ancora necessario chiamare un tifoso dagli spalti per sostituire un arbitro infortunato. È la seconda volta in due giornate e sempre nella partita del Bromley. Durante la prima giornata è accaduto contro lo Shrewsbury, mentre nella seconda contro il Barnet. Questa volta sono bastati pochi minuti per risolvere il problema e riprendere il gioco. La partita è terminata 2-0 per un incredulo Bromley.

Inghilterra, tifoso sostituisce arbitro in due partite del Bromley consecutive — Si è già parlato di come in Inghilterra non sia così raro vedere un tifoso che dagli spalti viene chiamato a sostituire un arbitro infortunato. Il più delle volte avviene nelle categorie inferiori, ma non è del tutto escluso che ciò possa avvenire in partite di una certa importanza. Il caso della gara di Fa Cup tra Wolverhampton e Brentford del gennaio 2024 ne è un esempio. È sicuramente più raro che questo avvenga due weekend consecutivi e per di più con la stessa squadra in campo.

L'undici in questione è quello del Bromley. Nella gara d'apertura della nuova stagione di League Two è stato costretto ad aspettare ben 17 minuti prima di poter riprendere il gioco. Questa volta ce ne sono voluti molti meno, ma l'incredibilità del duplice episodio rimane. Durante il derby londinese con il Barnet, il gioco si è dovuto interrompere al 57'. Non il guardalinee come la scorsa partita, ma l'arbitro, Lee Swabey, è stato costretto a uscire per infortunio. Il quarto uomo ne ha preso il posto, lasciando scoperto il suo ruolo. È diventato così necessario ancora una volta chiedere tramite speaker se tra il pubblico ci fosse un tifoso con qualifica arbitrale.

La reazione su X del Bromley — Le reazioni social del Bromley sintetizzano al meglio l'assurdità della situazione che li ha visti coinvolti per due settimane consecutive. "Sembra che abbiamo un'altra sostituzione di arbitri per il secondo weekend consecutivo. Speriamo questa volta non duri 17 minuti..." scrive il Social Media Manager del club. Ma è il secondo post a rappresentare quello che il Bromley mai si sarebbe aspettato di assistere: "Ok, ci risiamo... Se tra il pubblico c'è qualcuno con qualifica da arbitro, si faccia avanti e si rivolga allo steward più vicino. Non è uno scherzo". Per loro fortuna la soluzione è stata trovata nel giro di pochi minuti e il gioco è ripreso quasi subito. A questo punto, a squadra e tifosi del Bromley non resta che sperare che a ogni partita a non farsi male siano non solo i giocatori, ma anche la terna arbitrale.