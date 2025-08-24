Di Maria decide il derby Rosario Central-Newell’s con una punizione magica

Il Rosario Central conquista il Clásico Rosarino grazie a una perla su punizione di Angel all’82esimo minuto. Prima vittoria nel derby per il Fideo, decisivo contro il Newell’s davanti a 40.000 tifosi in festa.

Davide Capano Redattore 24 agosto 2025 (modifica il 24 agosto 2025 | 11:49)

Di Maria stende il Newell's con una magia: 1-0 Rosario Central nel derby — Il Rosario Central si è aggiudicato ieri il Clásico Rosarino superando di misura il Newell's Old Boys grazie a una prodezza su calcio piazzato di Angel Di Maria, autentico protagonista della serata. Una vittoria che ha il sapore della storia per il Fideo, alla sua prima affermazione personale nella stracittadina della sua città natale.

La sfida, valevole per la sesta giornata del Torneo Clausura argentino, si è disputata nello stadio Gigante de Arroyito, gremito da oltre 40.000 tifosi. Un’atmosfera infuocata, degna del sentitissimo derby di Rosario.

Punizione vincente all’82°: il Fideo mantiene la promessa — L’equilibrio si è rotto soltanto all'82esimo minuto, quando l'ex stella di Benfica, Real Madrid, PSG, Manchester United e Juventus ha tirato fuori dal cilindro un colpo dei suoi: una punizione perfetta da circa 20 metri, calciata magistralmente con il sinistro a girare.

Il pallone ha aggirato la barriera e si è infilato sotto l'incrocio dei pali alla sinistra del portiere Juan Espinola, che nulla ha potuto per evitare l’1-0 decisivo. Un lampo di classe pura che ha mandato in estasi l’intera tifoseria delle Canallas.

Prima vittoria nel Clásico per Di Maria: missione compiuta — Dopo il suo ritorno al Rosario Central, Di Maria aveva promesso di voler lasciare il segno nel derby cittadino. E così è stato: prima presenza nel derby nel suo secondo capitolo gialloblù, primo gol, prima vittoria in carriera contro la Lepra. Un successo che vale doppio per il fantasista argentino, cresciuto calcisticamente proprio tra le fila del Rosario.

Per mister Ariel Holan, tre punti fondamentali per rilanciare la squadra nella classifica del torneo, ma soprattutto una vittoria che entra di diritto nella storia del club, grazie alla firma del suo figlio più illustre.