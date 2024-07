MLS, l’Inter Miami domina senza Messi: Bernardeschi e Insigne 5 ko di fila

L'Inter Miami domina in MLS anche senza la sua stella Lionel Messi: il Toronto di Insigne e Bernardeschi in caduta libera

Vincenzo Bellino Redattore 4 luglio 2024 (modifica il 4 luglio 2024 | 08:31)

No Messi, ma il party continua. L'Inter Miami, nonostante sia orfana della sua stella più luminosa, impegnata in Copa America con l'Argentina, domina il Gruppo Est; 12 punti conquistati nelle ultime quattro apparizioni, la più recente contro Charlotte, sconfitta 2-1 a domicilio, e primato in classifica (47 punti) con due lunghezze di vantaggio su Cincinnati (45). Non si può dir lo stesso per il Toronto degli italiani Bernardeschi e Insigne che contro Orlando (1-2) collezionano la quinta sconfitta di fila.

Rullo Inter Miami, anche senza Messi e Suarez — È vero non c'è Messi, non c'è Luis Suarez, ma l'Inter Miami può contare sul talento e sull'esperienza di due calciatori che in passato hanno condiviso lo spogliatoio con la Pulce e col Pistolero per diversi anni. Cambiano gli interpreti, ma lo spartito è lo stesso. Contro Charlotte la squadra del Tata Martino è passata in vantaggio nella prima parte di gara con Robert Taylor, bravo nel finalizzare un'azione costruita dal duo Cremaschi-Jordi Alba; ma sul finire del primo tempo altrettanto puntuale è stato il pareggio della compagine di casa con Agyemang.

Nella ripresa l'Inter Miami ha alzato i giri del motore e nel finale ha trovato il gol vittoria con Cremaschi, al termine di un'azione propiziata nuovamente dall'intraprendente Jordi Alba, sempre nel vivo della manovra offensiva, una spina nel fianco per qualsiasi retroguardia in MLS.

5 ko di fila: Insigne e Bernardeschi, così non va — Se l'Inter Miami vola e domina ad Est, nonostante non possa contare sui suoi due giocatori simbolo, lo stesso non si può dire del Torontoche invece le sue due stelle ce le ha a disposizione. È un momento di particolare flessione per la compagine canadese che aveva iniziato il campionato nel migliore dei modi e ora rischia di sprofondare e di uscire dai piazzamenti play-off.

Quella rimediata in casa contro Orlando è la quinta sconfitta consecutiva, la sesta nelle ultime otto partite disputate. Il vantaggio lampo di Etienne, infatti, è stato cancellato da Ojeda e da un autogoal di Gomis; in evidente difficoltà anche Lorenzo Insigne e Federico Bernardeschi. L'ex Juventus ci ha messo lo zampino nel gol del vantaggio, il suo ruolino di marcia con 8 gol e 7 assist in 19 partite non è poi così male, da rivedere invece le performance del collega ed ex capitano del Napoli (4 goal e 5 assist in 14 apparizioni), a secco da quattro partite consecutive.