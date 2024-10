L’Inter Miami di Messi giocherà la Coppa del Mondo per Club

L'Inter Miami di Messi parteciperà alla storica prima edizione a 32 squadre della Coppa del Mondo per Club. L'annuncio del Presidente FIFA, Gianni Infantino, direttamente dall'Hard Rock Stadium.

Gennaro Dimonte 20 ottobre 2024 (modifica il 20 ottobre 2024 | 09:51)

La notizia era già nell'aria, ora è ufficiale: l'Inter Miami di Leo Messi giocherà la prima storica edizione della Coppa del Mondo per Club. Alla squadra statunitense è bastato essere campioni della stagione regolare in MLS per qualificarsi alla competizione che riguarderà le 32 squadre migliori del globo della scorsa stagione. L'annuncio è arrivato direttamente dal Presidente della Fifa Gianni Infantino allo stadio di Miami dopo la vittoria della Supporters Shield. "Sono lieto di dirvi che l'Hard Rock Stadium ospiterà la prima partita della competizione", le parole del numero uno svizzero con cittadinanza italiana.

Doppio Suarez, triplo Messi: l'Inter Miami vince la Supportes Shield — La qualificazione alla Coppa del Mondo per Club 2025 dell'Inter Miami si è materializzata dopo il 6-2 rifilato ai New Englans Revolution nell'ultima giornata di regular season in MLS. Sono servite le magie di Suarez, autore di una doppietta, e Messi per ribaltare lo 0-2 iniziale firmato Langoni-Borrero. La Pulce ha fatto vedere tutto il proprio incredibile repertorio segnando tre gol in dieci minuti. Venti reti a testa per le due stelle del campionato americano, diciassette gli assist per il 37enne di Rosario.

Al termine del match, il Presidente della FIFA Gianni Infantino ha annunciato la partecipazione da ospiti alla prossima competizione mondiale dedicata ai club che si giocherà negli USA. Un format a 32 squadre con partita inaugurale proprio all'Hard Rock Stadium di Miami, casa di Messi e compagni. Non sono mancate le polemiche visto il campionato non ancora terminato in toto. Per il torneo in programma dal 15 giugno al 13 luglio 2025 ora c'è un'ultima casella da riempire: la 32esima società che avrà l'onore di partecipare a questo trofeo storico.