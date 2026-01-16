Tolosa-Nizza: dove vedere la partita in streaming gratis

Segui Tolosa-Nizza in streaming e diretta TV gratis: scopri quando e come guardare la partita, le probabili formazioni e tutto quello che c’è da sapere sul match

Michele Massa 16 gennaio 2026 (modifica il 16 gennaio 2026 | 19:02)

Venerdì 17 gennaio alle 19:00, lo Stadium Municipal di Tolosa sarà teatro di una sfida infuocata valida per la 18ª giornata di Ligue 1. I padroni di casa si preparano a sfidare un Nizza in piena difficoltà, mentre i viola puntano a rafforzare la loro posizione nella parte alta della metà sinistra della classifica.

Hai tre possibilità per vedere la sfida senza pagare alcun abbonamento:

Dove vedere Tolosa-Nizza in diretta TV e streaming gratis — La sfida sarà disponibile in diretta streaming gratis su SISAL, GOLDBET E LOTTOMATICA, le piattaforme che trasmettono live i principali eventi sportivi nazionali e internazionali, inclusa tutta la Ligue 1.

La diretta è disponibile gratuitamente per tutti gli utenti registrati: l’apertura di un nuovo conto tramite il link dedicato, con un deposito minimo di 10 euro, consente di accedere a tutti i match inclusi nel ricco palinsesto, ma anche a un servizio esclusivo di statistiche in tempo reale.

La registrazione e l’attivazione del conto SISAL, GOLDBET o LOTTOMATICA è invece l'unico modo per guardare gratuitamente la sfida in streaming live su qualsiasi dispositivo vivendo un'esperienza di intrattenimento unica nel suo genere, senza alcun costo aggiuntivo e nessun abbonamento.

Come accedere allo streaming?

Registrati o accedi a SISAL GOLDBET o LOTTOMATICA

Mantieni saldo attivo o effettua una scommessa;

Cerca Tolosa-Nizza nella sezione Live Streaming.

Il momento delle due squadre — Il Tolosa sta disputando una stagione più che positiva: l’ottavo posto in classifica con 23 punti in 17 partite lo conferma, e il morale del gruppo resta alto nonostante il recente 0-3 subito contro un Lens in grande forma. In casa, la squadra guidata da Carles Martinez Novell unisce solidità e pragmaticità: 3 vittorie, 3 pareggi e 3 sconfitte tra le mura amiche, con prestazioni capaci di mettere in difficoltà anche avversari di livello medio-alto. Il segnale più incoraggiante arriva dalle ultime settimane, con una serie di risultati positivi che hanno rafforzato la fiducia del gruppo e la consapevolezza dei propri mezzi.

Al contrario, il Nizza attraversa un periodo molto complicato: 14° posto con soli 18 punti e prestazioni in trasferta da dimenticare. Nelle ultime sette partite lontano dall’Allianz Riviera sono arrivate solo delusioni, con quattro sconfitte consecutive e una difesa sempre sotto pressione. Anche l’attacco fatica a trovare continuità, con una media gol inferiore all’unità per partita, tra le più basse del campionato. La zona retrocessione è ormai distante appena quattro punti, un dato che alimenta tensione e preoccupazione nell’ambiente rossonero.