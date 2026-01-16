Pianese-Torres streaming gratis: dove vedere la partita in diretta live

Pianese-Torres è una partita che vale molto più dei tre punti. I sassaresi arrivano con il bisogno di trasformare le buone prestazioni in risultati concreti, dopo una serie di pareggi che hanno rallentato la classifica

Stefano Sorce 16 gennaio - 18:27

Pianese-Torres, sabato 17 gennaio 2026 alle 14.30 allo stadio di Piancastagnaio va in scena una sfida delicata per il cammino dei rossoblù nel girone B di Serie C. La squadra di Greco arriva con il morale risollevato dopo la rimonta contro il Campobasso, mentre i toscani cercano continuità per restare agganciati alla zona playoff. Una partita che può pesare sulle ambizioni di entrambe, in un momento chiave della stagione.

Hai tre possibilità per seguire Pianese-Torres:

Dove vedere Pianese-Torres in diretta tv e streaming — La partita tra Pianese-Torres sarà trasmessa in diretta streaming sulle piattaforme Sisal, Goldbet e Lottomatica per tutti gli utenti registrati. L’accesso allo streaming sarà consentito dopo la registrazione e l’attivazione del conto con un deposito minimo di 10€. La visione sarà possibile da smartphone, tablet e PC. In diretta saranno consultabili statistiche aggiornate, informazioni sui giocatori e l’evoluzione della gara minuto per minuto.

Il match è in programma sabato 17 gennaio 2026 con calcio d’inizio alle 14.30. Pianese-Torres sarà trasmessa anche in diretta televisiva su Sky Sport, offrendo ai tifosi la possibilità di seguire l’incontro in tempo reale. La gara sarà disponibile anche in streaming attraverso l’app Sky Go, accessibile da smartphone, tablet e pc per non perdere neppure un minuto della sfida.

Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi di Sisal

Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi di Goldbet

Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi di Lottomatica

Il momento delle due squadre — La Pianese, guidata da Alessandro Birindelli, vive un campionato tranquillo: metà classifica, zona playoff nel mirino e una squadra compatta. I toscani hanno costruito il loro percorso su equilibrio e organizzazione, con il 3-5-2 come marchio di fabbrica. Assenza pesante però in attacco: Leonardo Bellini, capocannoniere della squadra, è squalificato. Un dettaglio che potrebbe pesare negli equilibri della partita.

La Torres arriva a Piancastagnaio con la consapevolezza di dover fare di più. Il pareggio in extremis contro il Campobasso ha mostrato una squadra finalmente aggressiva, capace di alzare i giri del motore quando conta davvero. Con Greco in panchina, il bilancio parla di tanti pareggi, una sola vittoria e qualche occasione sprecata per disattenzioni difensive o poca lucidità sotto porta. Segnali positivi, ma serve trasformarli in punti pesanti.

Le probabili formazioni di Pianese-Torres — Pianese schierata con il 3-5-2: tra i pali ci sarà Filippis, protetto dal terzetto difensivo composto da Masetti, Ercolani e Polidori. Sulle corsie laterali spazio a Nicoli a destra e Mastropietro a sinistra, chiamati a dare spinta ma anche copertura. In mezzo al campo agiranno Simeoni, Bruzzaniti e Proietto, con il primo incaricato di dare equilibrio e gli altri due più liberi di inserirsi. Davanti, il peso dell’attacco sarà affidato alla coppia formata da Boccardi e Mignani.

Torres che risponde con lo stesso modulo: in porta confermato Zaccagno. Linea difensiva a tre con Fabriani sul centro-destra, Antonelli al centro e Nunziatini sul centro-sinistra. Sugli esterni correranno Zambataro a destra e Liviero a sinistra, mentre in mezzo al campo spazio al trio composto da Idda in cabina di regia, affiancato da Diakité e Brentan. In avanti, il tandem offensivo sarà formato da Musso e Di Stefano, chiamati a sbloccarsi e dare peso specifico all’attacco rossoblù.

Pianese (3-5-2): Filippis; Masetti, Ercolani, Polidori; Nicoli, Simeoni, Bruzzaniti, Proietto, Mastropietro; Boccardi, Mignani.

Torres (3-5-2): Zaccagno; Fabriani, Antonelli, Nunziatini; Zambataro, Idda, Diakité, Brentan, Liviero; Musso, Di Stefano.