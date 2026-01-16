Guidonia-Livorno: dove vedere la partita in streaming gratis

Segui Guidonia-Livorno in streaming e diretta TV gratis: scopri quando e come guardare la partita, le probabili formazioni e tutto quello che c’è da sapere sul match

Michele Massa 16 gennaio 2026 (modifica il 16 gennaio 2026 | 17:32)

Sabato 17 gennaio 2026, con fischio d’inizio fissato alle 17:30, la Serie C Girone B propone una sfida di particolare rilevanza tra ACD Guidonia e Livorno, valida per la ventiduesima giornata di campionato. Un confronto che assume un peso specifico notevole per entrambe le squadre, soprattutto per il Livorno, chiamato a reagire dopo una prima parte di stagione complicata e povera di punti.

Hai tre possibilità per vedere la sfida senza pagare alcun abbonamento:

Dove vedere Guidonia-Livorno in diretta TV e streaming gratis — La sfida sarà disponibile in diretta streaming gratis su SISAL, GOLDBET E LOTTOMATICA, le piattaforme che trasmettono live i principali eventi sportivi nazionali e internazionali, inclusa tutta la Serie C.

La diretta è disponibile gratuitamente per tutti gli utenti registrati: l’apertura di un nuovo conto tramite il link dedicato, con un deposito minimo di 10 euro, consente di accedere a tutti i match inclusi nel ricco palinsesto, ma anche a un servizio esclusivo di statistiche in tempo reale.

Clicca sull'immagine per accedere al palinsesto completo di live streaming gratis di SISAL

Vuoi conoscere tutto il programma live streaming di GOLDBET? Clicca sull'immagine

Se clicchi sull'immagine avrei accesso a centinaia di streaming gratis ogni settimana su LOTTOMATICA

La registrazione e l’attivazione del conto SISAL, GOLDBET o LOTTOMATICA è invece l'unico modo per guardare gratuitamente la sfida in streaming live su qualsiasi dispositivo vivendo un'esperienza di intrattenimento unica nel suo genere, senza alcun costo aggiuntivo e nessun abbonamento.

Come accedere allo streaming?

Registrati o accedi a SISAL GOLDBET o LOTTOMATICA

Mantieni saldo attivo o effettua una scommessa;

Cerca Guidonia-Livorno nella sezione Live Streaming.

Il momento delle due squadre — Il Guidonia si presenta all’appuntamento forte dei suoi 27 punti, che valgono l’attuale quarto posto in classifica. La formazione allenata da Ciro Ginestra ha costruito buona parte del proprio cammino davanti al pubblico di casa, dove ha raccolto tre vittorie, due pareggi e due sconfitte, segnando 14 reti e incassandone 10. Nonostante un periodo recente non brillantissimo — con quattro pareggi e una sconfitta nelle ultime cinque gare — i padroni di casa restano una squadra in grado di ritrovare il successo, soprattutto tra le mura amiche.

Situazione decisamente più delicata per il Livorno, quindicesimo con 15 punti. La squadra guidata da Roberto Venturato ha incontrato notevoli difficoltà lontano dal proprio stadio, ottenendo una sola vittoria, un pareggio e ben sei sconfitte. I numeri evidenziano problemi evidenti in fase difensiva, con 24 gol subiti a fronte dei 12 realizzati.

A rendere il quadro ancora più complesso per gli ospiti c’è il precedente più recente tra le due formazioni, che ha visto il Guidonia imporsi per 1-0 in trasferta. Un risultato che potrebbe avere un peso anche dal punto di vista mentale, soprattutto per un Livorno alla ricerca di certezze e punti fondamentali per risalire la classifica.