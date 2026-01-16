Dove vedere Lumezzane-Alcione in diretta TV e streaming gratis

Non perdere Lumezzane-Alcione: scopri come seguire la sfida in diretta tv e in streaming live

Lorenzo Maria Napolitano 16 gennaio 2026 (modifica il 16 gennaio 2026 | 17:32)

Sabato 17 gennaio alle 17:30, allo Stadio Tullio Saleri, il Lumezzane ospita l’Alcione in una sfida molto interessante del Girone A di Serie C. In palio ci sono punti pesanti in ottica playoff, con due squadre che stanno vivendo un buon momento e che puntano a consolidare la propria posizione nella parte alta della classifica.

Il momento delle due squadre — Il Lumezzane arriva all’appuntamento con grande fiducia dopo il successo esterno per 0-2 contro la Pergolettese. La squadra non perde da cinque partite e ha mostrato una crescita costante, salendo fino all’undicesimo posto. Pur non essendo tra le favorite per la promozione diretta, il Lumezzane resta pienamente in corsa per un piazzamento che garantisca l’accesso alla fase decisiva della stagione.

L’Alcione, però, si presenta in condizioni ancora migliori. Con 33 punti e il quinto posto in classifica, ha iniziato il nuovo anno nel migliore dei modi, centrando due vittorie consecutive contro Cittadella e Triestina. Una squadra solida, organizzata e con ambizioni concrete di alta classifica, che parte leggermente avanti nei pronostici.

Le probabili formazioni di Lumezzane-Alcione — Lumezzane ed Alcione scendono in campo sabato 17 gennaio alle 17:30 e, molto probabilmente, approcceranno la sfida con gli stessi uomini scesi in campo in occasione dell'ultima giornata di Serie C. Di seguito, vi proponiamo le possibili scelte mister Franzini e Cusatis.

Lumezzane: Filigheddu, Deratti, Taugourdeau, Pogliano, Moscati, Tenkorang, Dalmazzi, Scanzi, Iori, Monachello, Pannitteri. All. Franzini.

Alcione Milano: Agazzi; Bertolotti, Ciappellano, Pirola, Renault; Invernizzi, Galli, Muroni; Pitou, Bright; Morselli. All. Cusatis.