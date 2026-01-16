Lo streaming gratis della gara di campionato Juventus Next Gen-Ascoli: la partita in diretta tv live grazie a Sisal, Lottomatica e Goldbet

Carmine Panarella 16 gennaio 2026 (modifica il 16 gennaio 2026 | 16:16)

La serata di Serie A2 basket si accende, dove Cento ospita Cividale in una sfida che mette in palio punti importanti per la classifica. Sabato 17 gennaio alle ore 20:30, in occasione del 22° turno, i padroni di casa cercano un successo prezioso per allontanarsi dalle zone più pericolose, mentre gli ospiti puntano a consolidare la propria posizione playoff.

Il momento delle due squadre — Cento, quattordicesima in classifica, ha finora raccolto 9 vittorie e 12 sconfitte. La squadra emiliana ha bisogno di punti per tenere a distanza la zona bassa della graduatoria e farà leva sul fattore campo per provare a fermare un’avversaria più avanti in classifica.

Di fronte ci sarà Cividale, attualmente settima con un record di 13 vittorie e 8 sconfitte. Gli ospiti stanno disputando una stagione positiva e arrivano a questa sfida con l’obiettivo di rafforzare la propria posizione nelle prime otto, consapevoli dell’importanza di ogni singolo risultato in questa fase del campionato.