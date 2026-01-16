Lo streaming gratis della gara di campionato Angers-Marsiglia: la partita in diretta tv live grazie a Sisal, Lottomatica e Goldbet

Carmine Panarella 16 gennaio 2026 (modifica il 16 gennaio 2026 | 15:56)

La Ligue 1 francese accende i riflettori sullo Stade Raymond-Kopa di Angers, dove Angers e Marsiglia si affrontano sabato 17 gennaio alle ore 21:05. Una sfida dal grande fascino, in uno stadio tradizionalmente caldo, che mette di fronte una squadra solida e organizzata come l’Angers a un Marsiglia ambizioso, costruito per competere ai vertici e guidato da un allenatore dall’identità tattica ben definita. Tutti i dettagli per seguire la partita sono riportati qui sotto.

Hai tre possibilità per guardare Angers-Marsiglia in streaming gratis:

Dove vedere Angers-Marsiglia in diretta TV e in streaming LIVE — La partita sarà disponibile in streaming gratuito su Sisal, Lottomatica e Goldbet, piattaforme che consentono la visione degli eventi sportivi previa registrazione. È sufficiente creare un conto tramite il link dedicato ed effettuare un deposito minimo di 10 euro per accedere al live streaming dell’incontro e a un ricco palinsesto di eventi sportivi.

Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi in streaming su Sisal

Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi in streaming su Lottomatica

Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi in streaming su Goldbet

Per accedere allo streaming è sufficiente:

Registrarsi o accedere al proprio conto Sisal, Lottomatica o Goldbet

Avere un saldo attivo o aver piazzato una scommessa nelle ultime 24 ore

Cercare “Angers-Marsiglia” nella sezione Live Streaming

Il momento delle due squadre — L’Angers, decimo con 22 punti, sta vivendo una stagione equilibrata, costruita su organizzazione difensiva e intensità. La squadra di Alexandre Dujeux punta a sfruttare il fattore campo per continuare a muovere la classifica e consolidare una posizione tranquilla, facendo leva su compattezza e spirito collettivo.

Il Marsiglia, terzo a 32 punti, arriva ad Angers con l’obiettivo di restare agganciato al treno di testa. La formazione di Roberto De Zerbi propone un calcio propositivo e aggressivo, basato sul possesso e sulla qualità tra le linee, con l’intenzione di imporre il proprio ritmo anche lontano dal Velodrome.

Le probabili formazioni di Angers-Marsiglia — L’Angers dovrebbe schierarsi con il 4-2-3-1, puntando su una struttura compatta e su inserimenti continui dalla trequarti per supportare l’unica punta. Il Marsiglia risponde con il 3-4-2-1, sistema caro a De Zerbi che garantisce ampiezza sugli esterni, costruzione dal basso e grande libertà offensiva ai giocatori alle spalle del centravanti.

Angers (4-2-3-1): Koffi, Arcus, Camara, Lefort, Hanin, Belkebla, Abdelli, Belkhdim, Mouton, Sbai, Peter. Allenatore: Alexandre Dujeux

Marsiglia (3-4-2-1): Rulli, Emerson, Aguerd, Pavard, Murillo, Vermeeren, O'Riley, Weah, Paixao, Greenwood, Vaz. Allenatore: Roberto De Zerbi