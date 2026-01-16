La Ligue 1 francese accende i riflettori sullo Stade Raymond-Kopa di Angers, dove Angers e Marsiglia si affrontano sabato 17 gennaio alle ore 21:05. Una sfida dal grande fascino, in uno stadio tradizionalmente caldo, che mette di fronte una squadra solida e organizzata come l’Angers a un Marsiglia ambizioso, costruito per competere ai vertici e guidato da un allenatore dall’identità tattica ben definita. Tutti i dettagli per seguire la partita sono riportati qui sotto.
La partita sarà disponibile in streaming gratuito su Sisal, Lottomatica e Goldbet, piattaforme che consentono la visione degli eventi sportivi previa registrazione. È sufficiente creare un conto tramite il link dedicato ed effettuare un deposito minimo di 10 euro per accedere al live streaming dell’incontro e a un ricco palinsesto di eventi sportivi.
Il momento delle due squadre—
L’Angers, decimo con 22 punti, sta vivendo una stagione equilibrata, costruita su organizzazione difensiva e intensità. La squadra di Alexandre Dujeux punta a sfruttare il fattore campo per continuare a muovere la classifica e consolidare una posizione tranquilla, facendo leva su compattezza e spirito collettivo.
Il Marsiglia, terzo a 32 punti, arriva ad Angers con l’obiettivo di restare agganciato al treno di testa. La formazione di Roberto De Zerbi propone un calcio propositivo e aggressivo, basato sul possesso e sulla qualità tra le linee, con l’intenzione di imporre il proprio ritmo anche lontano dal Velodrome.
Le probabili formazioni di Angers-Marsiglia—
L’Angers dovrebbe schierarsi con il 4-2-3-1, puntando su una struttura compatta e su inserimenti continui dalla trequarti per supportare l’unica punta. Il Marsiglia risponde con il 3-4-2-1, sistema caro a De Zerbi che garantisce ampiezza sugli esterni, costruzione dal basso e grande libertà offensiva ai giocatori alle spalle del centravanti.
Angers (4-2-3-1): Koffi, Arcus, Camara, Lefort, Hanin, Belkebla, Abdelli, Belkhdim, Mouton, Sbai, Peter. Allenatore: Alexandre Dujeux
Marsiglia (3-4-2-1): Rulli, Emerson, Aguerd, Pavard, Murillo, Vermeeren, O'Riley, Weah, Paixao, Greenwood, Vaz. Allenatore: Roberto De Zerbi
