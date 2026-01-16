Dove vedere Benevento-Casarano in diretta TV e streaming gratis

Venerdì 17 gennaio alle 14:30, allo Stadio Ciro Vigorito, il Benevento torna in campo per difendere la vetta del Girone C di Serie C. I sanniti, reduci dal pareggio nel derby contro la Casertana, ospitano un Casarano che naviga a metà classifica ma resta una squadra insidiosa, capace di alternare buone prestazioni a momenti di flessione. Per la formazione di Floro Flores sarà fondamentale ritrovare subito la vittoria per non perdere terreno nella serrata corsa al primo posto.
Il momento delle due squadre—
Il pareggio ottenuto sul campo della Casertana ha interrotto la striscia di vittorie del Benevento nel 2026, rappresentando il primo passo falso del nuovo anno. Una gara combattuta e intensa, chiusa senza vincitori, che ha comunque confermato la solidità della capolista, chiamata ora a reagire immediatamente. Contro il Casarano serviranno concentrazione e cinismo per mantenere il vantaggio sulle dirette concorrenti, soprattutto sul Catania, appaiato a quota 45 punti.
Il Casarano arriva a questa sfida occupando la nona posizione, con un rendimento piuttosto altalenante. I pugliesi hanno dimostrato di poter mettere in difficoltà chiunque, ma faticano a trovare continuità, soprattutto contro le squadre di vertice. Una trasferta complicata, ma anche un’opportunità per misurare le proprie ambizioni.
Le probabili formazioni di Benevento-Casarano—
Benevento e Casarano scendono in campo con un modulo a specchio. Entrambe le formazioni optano per un 3-4-3: un centrocampo folto ma allo stesso tempo dinamico e al servizio di un tridente offensivo frizzante. Quello di Floro Flores composto da Lamesta, Tumminiello e Manconi, mentre quello di Di Bari con Ferrara, Perez e Leonetti.
Benevento (3-4-3): Vannucchi; Borghini, Saio, Caldirola; Pierozzi, Maita, Prisco, Ceresoli; Lamesta, Tumminello, Manconi. Allenatore: Antonio Floro Flores
Casarano (3-4-3): Bacchin; Gyamfi, Barone, Lulic; Cajazzo, Logoluso, Maiello, Di Dio; Ferrara, Perez, Leonetti. Allenatore: Vito Di Bari
