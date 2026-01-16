Dove vedere Benevento-Casarano in diretta TV e streaming gratis

Non perdere Benevento-Casarano: scopri come seguire la sfida in diretta tv e in streaming live

Venerdì 17 gennaio alle 14:30, allo Stadio Ciro Vigorito, il Benevento torna in campo per difendere la vetta del Girone C di Serie C. I sanniti, reduci dal pareggio nel derby contro la Casertana, ospitano un Casarano che naviga a metà classifica ma resta una squadra insidiosa, capace di alternare buone prestazioni a momenti di flessione. Per la formazione di Floro Flores sarà fondamentale ritrovare subito la vittoria per non perdere terreno nella serrata corsa al primo posto.

Il momento delle due squadre — Il pareggio ottenuto sul campo della Casertana ha interrotto la striscia di vittorie del Benevento nel 2026, rappresentando il primo passo falso del nuovo anno. Una gara combattuta e intensa, chiusa senza vincitori, che ha comunque confermato la solidità della capolista, chiamata ora a reagire immediatamente. Contro il Casarano serviranno concentrazione e cinismo per mantenere il vantaggio sulle dirette concorrenti, soprattutto sul Catania, appaiato a quota 45 punti.

Il Casarano arriva a questa sfida occupando la nona posizione, con un rendimento piuttosto altalenante. I pugliesi hanno dimostrato di poter mettere in difficoltà chiunque, ma faticano a trovare continuità, soprattutto contro le squadre di vertice. Una trasferta complicata, ma anche un’opportunità per misurare le proprie ambizioni.

Le probabili formazioni di Benevento-Casarano — Benevento e Casarano scendono in campo con un modulo a specchio. Entrambe le formazioni optano per un 3-4-3: un centrocampo folto ma allo stesso tempo dinamico e al servizio di un tridente offensivo frizzante. Quello di Floro Flores composto da Lamesta, Tumminiello e Manconi, mentre quello di Di Bari con Ferrara, Perez e Leonetti.

Benevento (3-4-3): Vannucchi; Borghini, Saio, Caldirola; Pierozzi, Maita, Prisco, Ceresoli; Lamesta, Tumminello, Manconi. Allenatore: Antonio Floro Flores

Casarano (3-4-3): Bacchin; Gyamfi, Barone, Lulic; Cajazzo, Logoluso, Maiello, Di Dio; Ferrara, Perez, Leonetti. Allenatore: Vito Di Bari