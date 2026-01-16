Lo streaming gratis della gara di campionato Rio Ave-Benfica: la partita in diretta tv live grazie a Sisal, Lottomatica e Goldbet

Carmine Panarella 16 gennaio 2026 (modifica il 16 gennaio 2026 | 14:46)

Il campionato portoghese mette in scena una sfida dal pronostico affascinante: Rio Ave-Benfica, in programma sabato 17 gennaio alle ore 21:30. Il Rio Ave, decimo a 20 punti, cerca l’impresa davanti al proprio pubblico, mentre il Benfica, terzo a 39 punti, vuole continuare la corsa al vertice senza passi falsi. Tutti i dettagli per seguire la partita sono riportati qui sotto.

Hai tre possibilità per guardare Rio Ave-Benfica in streaming gratis:

Dove vedere Rio Ave-Benfica in diretta TV e in streaming LIVE — La partita sarà disponibile in streaming gratuito su Sisal, Lottomatica e Goldbet, piattaforme che consentono la visione degli eventi sportivi previa registrazione. È sufficiente creare un conto tramite il link dedicato ed effettuare un deposito minimo di 10 euro per seguire Rio Ave-Benfica e molte altre gare del campionato portoghese.

Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi in streaming su Sisal

Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi in streaming su Lottomatica

Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi in streaming su Goldbet

Per accedere allo streaming è sufficiente:

Registrarsi o accedere al proprio conto Sisal, Lottomatica o Goldbet

Avere un saldo attivo o aver piazzato una scommessa nelle ultime 24 ore

Cercare “Rio Ave-Benfica” nella sezione Live Streaming

Il momento delle due squadre — Il Rio Ave, decimo con 20 punti, sta vivendo una stagione di equilibrio, con l’obiettivo di consolidare la propria posizione nella parte centrale della classifica. Sotiris Sylaidopoulos punta sul 3-4-3, modulo che privilegia compattezza difensiva e ripartenze rapide, affidandosi alla qualità offensiva di André Luiz, Clayton e Spikic.

Il Benfica, terzo a 39 punti, arriva alla sfida con ambizioni da titolo. José Mourinho conferma il 4-3-3, sistema che unisce solidità ed esperienza in difesa con Otamendi leader del reparto, e grande qualità offensiva grazie al tridente formato da Lukebakio, Pavlidis e Sudakov, supportati dalla regia di Aursnes e Ríos.

Le probabili formazioni di Rio Ave-Benfica — Il Rio Ave dovrebbe confermare il 3-4-3, cercando equilibrio e intensità per contenere la forza offensiva degli ospiti. Il Benfica risponde con il collaudato 4-3-3, puntando su possesso palla e verticalità.

Rio Ave (3-4-3): Miszta, Petrasso, Brabec, Abbey, Tomé, Ndoj, Aguilera, Vrousai, André Luiz, Clayton, Spikic. Allenatore: Sotiris Sylaidopoulos

Benfica (4-3-3): Trubin, Dedic, Silva, Otamendi, Dahl, Ríos, Barrenechea, Aursnes, Lukebakio, Pavlidis, Sudakov. Allenatore: José Mourinho