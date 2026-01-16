Il campionato portoghese mette in scena una sfida dal pronostico affascinante: Rio Ave-Benfica, in programma sabato 17 gennaio alle ore 21:30. Il Rio Ave, decimo a 20 punti, cerca l’impresa davanti al proprio pubblico, mentre il Benfica, terzo a 39 punti, vuole continuare la corsa al vertice senza passi falsi. Tutti i dettagli per seguire la partita sono riportati qui sotto.
La partita sarà disponibile in streaming gratuito su Sisal, Lottomatica e Goldbet, piattaforme che consentono la visione degli eventi sportivi previa registrazione. È sufficiente creare un conto tramite il link dedicato ed effettuare un deposito minimo di 10 euro per seguire Rio Ave-Benfica e molte altre gare del campionato portoghese.
Il momento delle due squadre—
Il Rio Ave, decimo con 20 punti, sta vivendo una stagione di equilibrio, con l’obiettivo di consolidare la propria posizione nella parte centrale della classifica. Sotiris Sylaidopoulos punta sul 3-4-3, modulo che privilegia compattezza difensiva e ripartenze rapide, affidandosi alla qualità offensiva di André Luiz, Clayton e Spikic.
Il Benfica, terzo a 39 punti, arriva alla sfida con ambizioni da titolo. José Mourinho conferma il 4-3-3, sistema che unisce solidità ed esperienza in difesa con Otamendi leader del reparto, e grande qualità offensiva grazie al tridente formato da Lukebakio, Pavlidis e Sudakov, supportati dalla regia di Aursnes e Ríos.
Le probabili formazioni di Rio Ave-Benfica—
Il Rio Ave dovrebbe confermare il 3-4-3, cercando equilibrio e intensità per contenere la forza offensiva degli ospiti. Il Benfica risponde con il collaudato 4-3-3, puntando su possesso palla e verticalità.
Rio Ave (3-4-3): Miszta, Petrasso, Brabec, Abbey, Tomé, Ndoj, Aguilera, Vrousai, André Luiz, Clayton, Spikic. Allenatore: Sotiris Sylaidopoulos
Benfica (4-3-3): Trubin, Dedic, Silva, Otamendi, Dahl, Ríos, Barrenechea, Aursnes, Lukebakio, Pavlidis, Sudakov. Allenatore: José Mourinho
