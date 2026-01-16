derbyderbyderby calcio italiano Bari-Juve Stabia live: streaming gratis e diretta TV della sfida di Serie B

CALCIO IN STREAMING

Bari-Juve Stabia live: streaming gratis e diretta TV della sfida di Serie B

Bari Juve Stabia
Match interessante in Serie B tra Bari e Juve Stabia. Allo stadio “San Nicola” andrà in scena una partita chiave per gli obiettivi di entrambe. Padroni di casa in piena zona retrocessione, ospiti a ridosso della zona playoff e con una...
Gennaro Dimonte
Gennaro Dimonte

Match interessante in Serie B tra Bari e Juve Stabia. Allo stadio "San Nicola" andrà in scena una partita chiave per gli obiettivi di entrambe. Padroni di casa in piena zona retrocessione, ospiti a ridosso della zona playoff e con una voglia matta di restarci. Fischio di inizio alle 19:30 sabato 17 gennaio.

Vuoi vedere il match senza costi aggiuntivi? Hai 3 scelte:

Guarda Bari-Juve Stabia in streaming live gratis SISAL

Segui tutte le partite di Serie B gratuitamente in tempo reale su GOLDBET

Non perdere nemmeno un'azione di Bari-Juve Stabia col live streaming di LOTTOMATICA

Dove vedere Bari-Juve Stabia in diretta TV e streaming gratis

—  

Bari-Juve Stabia sarà visibile in diretta streaming gratis su SISAL, GOLDBET e LOTTOMATICA, le piattaforme che trasmettono in diretta i principali eventi di calcio a europeo e mondiale, inclusa tutta la Serie B. Il live della partita è offerto gratuitamente per tutti gli utenti registrati: l’apertura e l'attivazione di un nuovo conto tramite il link dedicato, con un deposito minimo di 10 euro, consente di accedere a tutti i match presenti nel palinsesto giornaliero, ma anche a un servizio esclusivo di statistiche in tempo reale.

Clicca sull'immagine per scoprire l'intero palinsesto di live streaming gratis di SISAL

Live Streaming
Live Streaming

Clicca sull'immagine per accedere al programma di live streaming gratis di GOLDBET

Partite in streaming live
Partite in streaming live

Per vedere decine di match in live gratuito ogni giorno su LOTTOMATICA clicca sull'immagine

streaming live
Streaming Live Gratis

Il match sarà anche disponibile in diretta su Sky Sport e DAZN per chi ha un abbonamento a pagamento, ma l’attivazione del conto gioco è l'unica opzione possibile per guardare gratuitamente Verona-Bologna in diretta live su qualsiasi dispositivo vivendo un'esperienza di intrattenimento unica nel suo genere.

Come accedere allo streaming?

  • Registrati o accedi al tuo conto SISAL, GOLDBET o LOTTOMATICA

  • Mantieni saldo attivo o effettua una scommessa;

  • Cerca Bari-Juve Stabia nella sezione Live Streaming.

    • Avellino-Carrarese, il momento delle due squadre

    —  

    Pugliesi in piena zona retrocessione e mai come in questo periodo in crisi di risultati. Il successo manca ormai da quasi 3 mesi, esattamente dal 2 novembre, data dell'1-0 contro il Cesena al "San Nicola". La situazione è ancora rimediabile ma servirà porta a casa punti preziosi se non si vuole evitare un anno simile a quello del playout contro la Ternana.

    Campani a ridosso della zona playoff e tra le squadre che hanno perso di meno in questo campionato. Solo quattro sconfitte finora, alla pari con il Monza che lotta per il vertice. La stagione finora dei ragazzi allenati da Ignazio Abate si può definire positiva e probabilmente si giocherà fino alla fine un posto nelle prime otto.

    Bari-Juve Stabia live: streaming gratis e diretta TV della sfida di Serie B- immagine 5
    La presentazione di Ignazio Abate come allenatore della Juve Stabia. Il tecnico, a sinistra, è accompagnato dal presidente Andrea Langella al centro, e dal direttore sportivo Matteo Lovisa

    Le probabili formazioni di Bari-Juve Stabia

    —  

    BARI (3-4-2-1): Cerofolini, Pucino, Meroni, Nikolaou; Dickmann, Braunoder, Verreth, Dorval; Castrovilli, Maggiore; Gytkjaer. Allenatore: Vincenzo Vivarini

    JUVE STABIA (3-5-2): Confente, Bellich, Giorgini, Varnier; Carissoni, Mosti, Leone, Correia, Cacciamani; Maistro, Candellone. Allenatore: Ignazio Abate.

    Non perdere l’occasione di seguire Bari-Juve Stabia in diretta streaming gratis su SISAL

    Registrati o accedi a GOLDBET e vivi tutte le emozioni di Serie B senza pagare abbonamenti

    Non perderti nemmeno un'azione di Bari-Juve Stabia in live streaming gratuito su LOTTOMATICA

    Leggi anche
    Charlton-Sheffield streaming gratis: la Championship in diretta tv live
    Sampdoria-Virtus Entella, da Depaoli a Bariti: chi sono i calciatori con più presenze tra le due...

    © RIPRODUZIONE RISERVATA