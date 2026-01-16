Bari-Juve Stabia live: streaming gratis e diretta TV della sfida di Serie B

Match interessante in Serie B tra Bari e Juve Stabia. Allo stadio “San Nicola” andrà in scena una partita chiave per gli obiettivi di entrambe. Padroni di casa in piena zona retrocessione, ospiti a ridosso della zona playoff e con una...

Gennaro Dimonte 16 gennaio 2026 (modifica il 16 gennaio 2026 | 13:49)

Match interessante in Serie B tra Bari e Juve Stabia. Allo stadio "San Nicola" andrà in scena una partita chiave per gli obiettivi di entrambe. Padroni di casa in piena zona retrocessione, ospiti a ridosso della zona playoff e con una voglia matta di restarci. Fischio di inizio alle 19:30 sabato 17 gennaio.

Avellino-Carrarese, il momento delle due squadre — Pugliesi in piena zona retrocessione e mai come in questo periodo in crisi di risultati. Il successo manca ormai da quasi 3 mesi, esattamente dal 2 novembre, data dell'1-0 contro il Cesena al "San Nicola". La situazione è ancora rimediabile ma servirà porta a casa punti preziosi se non si vuole evitare un anno simile a quello del playout contro la Ternana.

Campani a ridosso della zona playoff e tra le squadre che hanno perso di meno in questo campionato. Solo quattro sconfitte finora, alla pari con il Monza che lotta per il vertice. La stagione finora dei ragazzi allenati da Ignazio Abate si può definire positiva e probabilmente si giocherà fino alla fine un posto nelle prime otto.

Le probabili formazioni di Bari-Juve Stabia — BARI (3-4-2-1): Cerofolini, Pucino, Meroni, Nikolaou; Dickmann, Braunoder, Verreth, Dorval; Castrovilli, Maggiore; Gytkjaer. Allenatore: Vincenzo Vivarini

JUVE STABIA (3-5-2): Confente, Bellich, Giorgini, Varnier; Carissoni, Mosti, Leone, Correia, Cacciamani; Maistro, Candellone. Allenatore: Ignazio Abate.