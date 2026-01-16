Napoli-Sassuolo: dove vedere la partita in diretta tv e streaming LIVE

Momento di forma, probabili formazioni e dove vedere l'incontro: tutte le informazioni utili in vista della sfida della prossima giornata di campionato

Gianmarco Inguscio Collaboratore 16 gennaio - 20:00

Napoli-Sassuolo si sfideranno in occasione della ventunesima giornata di Serie A, sabato 17 gennaio presso lo stadio Diego Armando Maradona. Il calcio d'inizio del match è in programma alle ore 18:00. I partenopei sono costretti a raccogliere il bottino pieno per non sganciarsi dalla zona di vertice, considerando che l'Inter di Chivu adesso dista sei lunghezze. I neroverdi sono tranquillamente lontani dalla zona retrocessione, ma vorranno ottimizzare un buon avvio di stagione dopo un periodo di forma poco smagliante. Scopriamo insieme tutte le informazioni utili per seguire la partita, le formazioni e il momento delle due squadre.

Per guardare il calcio e lo sport in STREAMING GRATIS, avete tre alternative:

Napoli-Sassuolo, dove vedere la gara — La partita sarà trasmessa in esclusiva sul sito di DAZN. La diretta streaming sarà disponibile anche su smartphone, tablet e PC. Per i clienti di SkySport che hanno sottoscritto l'abbonamento a Zona DAZN potranno seguire la diretta del match sul canale DAZN 1 (canale 214 di Sky).

Clicca sull'immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi di Goldbet

Clicca sull'immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi di Sisal

Clicca sull'immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi di Lottomatica

Il momento delle due squadre — Il Napoli di Conte adesso inizia a tremare. La capolista nerazzurra dista 6 punti, e i 40 del Napoli sono insidiati dalla Juventus che è proprio alle spalle dei Campioni d'Italia con un punto in meno. Nelle ultime cinque partite, gli azzurri hanno prima conquistato le vittorie contro Cremonese e Lazio, e poi si sono concessi tre pareggi consecutivi contro Verona, Inter, sebbene la vittoria sarebbe stata possibile, e contro i crociati del Parma. Se vincere aiuta a vincere, questo match potrebbe essere quello giusto per invertire il trend.

Il Sassuolo invece, occupa l'undicesima posizione con 23 punti. Gli uomini di Grosso non vincono dalla sfida casalinga contro la Fiorentina del 6 dicembre. Negli ultimi cinque incontri sono stati raccolti appena 2 punti grazie ai pareggi conquistati sul campo del Bologna e contro il Parma. Entrambi derby. Poi, nel resto dei match, hanno rimediato soltanto sconfitte contro Torino, Juventus e Roma nell'ultima gara di campionato. La porta della salvezza sembra essere abbastanza accessibile, tuttavia i neroverdi devono alzare i giri del motore per tornare a vincere e difendere il centro della classifica.

Probabili formazioni di Napoli-Sassuolo — Conte deve ancora fare a meno di Meret, Gilmour, Anguissa, De Bruyne e Lukaku. Proverà a riconquistare i tre punti con un 3-4-2-1 con Elmas e Politano ad agire alle spalle di Hojlund oltre ad agire sulle corsie laterali. Occhio alle incursioni del solito McTominay. Il Sassuolo risponde con il solito 4-3-3. In difesa tutti confermati, Matic agirà in mediana e in avanti il solito tridente proverà a colpire una squadra vulnerabile stano ai risultati delle ultime partite.

Napoli (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Beukema, Rrahmani, Juan Jesus; Di Lorenzo, Lobotka, McTominay, Spinazzola; Politano, Elmas; Hojlund. Allenatore: Antonio Conte

Sassuolo (4-3-3): Muric; Walukiewicz, Idzes, Muharemovic, Doig; Lipani, Matic, Koné, Fadera, Pinamonti, Laurienté. Allenatore: Fabio Grosso