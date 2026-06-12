L'obiettivo della Spagna è chiaro: arrivare in fondo al Mondiale e alzare la Coppa del Mondo. Tra i giocatori più convinti della forza della Roja, però, c'è proprio il terzino del Chelsea, Marc Cucurella, il quale ha fatto una promessa decisamente particolare riguardo un presunto tatuaggio dedicato al proprio commissario tecnico, Luis de la Fuente, in caso di vittoria della competizione.

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Marc Cucurella sul Mondiale della Spagna

Intervistato ai microfoni di El Partidazo de COPE,ha dapprima parlato dell'aria che si respira negli spogliatoi della nazionale spagnola in vista dell'inizio dei campionati mondiali: "C'è un atmosfera positiva negli spogliatoi. Siamo proprio un bel gruppo e, soprattutto, è facile inserirsi e adattarsi con noi".

Marc Cucurella, terzino della Spagna (Photo by Dean Mouhtaropoulos/Getty Images)

Continuando, il terzino catalano ha parlato anche di alcuni calciatori delle Furie Rosse: "Lamine Yamal? Noto che è più calmo, come se fosse cresciuto. Ha dovuto affrontare alcune situazioni in giovanissima età, e le ha gestite molto bene. Non so se io alla sua età avrei reagito allo stesso modo. Rodri? È una persona piuttosto... intensa: gli piace molto il dialogo, impegnarsi in lunghe conversazioni".

✍🏼🇪🇸 Marc Cucurella: “If we win the World Cup, I would get a tattoo of Luis de la Fuente's face!”, told Cope. pic.twitter.com/IyKwjpjVS0 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 12, 2026

La promessa in caso di vittoria del Mondiale

Nel corso dell'intervista con COPE,ha anche lanciato una nuova promessa in caso di vittoria della coppa del mondo. Dopo i capelli rossi, a seguito della vittoria deglidi due anni fa, stavolta il terzino delha voluto alzare l'asticella dicendo di volersi tatuare la faccia del commissario tecnico,in caso di trionfo in America.

A tal proposito, l'ex Brighton ha dichiarato: "In caso di vittoria del Mondiale, potrei tatuarmi la faccia di Luis de la Fuente. Un tatuaggio piccolo, però. Dove? Credo nella zona del bicipite. I Mondiali sono più importanti degli Europei e meritano un bel ricordo. Per cui, ci sto".

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