Marc Cucurella, ai saluti col Chelsea, cerca un nuovo club: l'approdo al Barcellona dipenderà dalla decisione su Alejandro Balde

Antonino Paradino

Marc Cucurella potrebbe ritornare a casa. Il terzino sinistro spagnolo, cresciuto proprio nella Masia, sarebbe infatti in procinto di lasciare la capitale londinese per ritornare nel luogo dove tutto è iniziato: al Barcellona. Con il Mondiale in arrivo, la mente di Cucurella sarà proprio al percorso in nazionale nel torneo americano ma, in chiave calciomercato, il ritorno al Barça è uno scenario possibile, seppur dipendente da alcuni fattori.

Chelsea v Nottingham Forest - Premier League

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Ritorno al Barcellona?

Secondo Mundo Deportivo, Marc Cucurella avrebbe già comunicato al Chelsea la sua volontà di non rimanere a Londra, nonostante il contratto fino al 2029, sottolinenando la richiesta di iniziare una nuova avventura lontano dalla capitale inglese. I Blues valutano il terzino tra i 40 e i 50 milioni (sebbene siano stati spesi ben 68 milioni al momento dell'acquisto dal Brighton)e la volontà dello spagnolo sarebbe quella di ritornare al Barcellona. Tuttavia, non mancano le complicazioni.

Cucurella Atlético Madrid
LONDRA, INGHILTERRA - 16 MAGGIO: Marc Cucurella del Chelsea durante la finale di FA Cup tra Chelsea e Manchester City il 16 maggio 2026 a Londra, Inghilterra. (Foto di Justin Setterfield/Getty Images)

La situazione attorno a Cucurella è monitorata da diversi club. Tra questi vi è il Barcellona di Hansi Flick, allenatore che proverebbe grande ammirazione nei confronti del calciatore di Alella, in particolare, per le sue doti tecniche, le sue caratteristiche fisiche e le sue grandi capacità tattiche. Il via libera sul trasferimento, però, dipenderà dalla decisione del club blaugrana su Alejandro Balde: se il calciatore partirà, allora l'operazione Cucurella potrebbe definitivamente sbloccarsi.

Le altre offerte

Come detto, l'evoluzione della vicenda Cucurella-Chelsea non è seguita soltanto dal Barcellona. Alla porta del terzino delle Furie Rosse, avrebbero bussato diversi club di Premier League come Manchester City e Manchster United ma particolare insistenza sarebbe stata registrata dall'Atletico Madrid, volenteroso di portare nella capitale spagnola il terzino catalano. Diversi mesi fa, si parlava anche di Bayern Monaco, ma ad oggi l'opzione sembrerebbe esser stata scartata dai bavaresi.

In attesa della decisione del club blaugrana, Cucurella avrebbe deciso di aspettare la fine del Mondiale con la Spagna. Tuttavia, qualora dovessero arrivare notizie positive dalla Catalogna, a quel punto il terzino spagnolo sarebbe pronto a ritornare a Barcellona per rinforzare il reparto difensivo di Hansi Flick.

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