Marc Cucurella potrebbe ritornare a casa. Il terzino sinistro spagnolo, cresciuto proprio nella Masia, sarebbe infatti in procinto di lasciare la capitale londinese per ritornare nel luogo dove tutto è iniziato: al Barcellona. Con il Mondiale in arrivo, la mente di Cucurella sarà proprio al percorso in nazionale nel torneo americano ma, in chiave calciomercato, il ritorno al Barça è uno scenario possibile, seppur dipendente da alcuni fattori.

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Ritorno al Barcellona?

Secondo Mundo Deportivo,avrebbe già comunicato alla sua volontà di non rimanere anonostante il contratto fino al 2029sottolinenando la richiesta di iniziare una nuova avventura lontano dalla capitale inglese. I Blues valutano il terzino tra i 40 e i 50 milioni (sebbene siano stati spesi ben 68 milioni al momento dell'acquisto dal)e la volontà dello spagnolo sarebbe quella di ritornare al. Tuttavia, non mancano le complicazioni.

LONDRA, INGHILTERRA - 16 MAGGIO: Marc Cucurella del Chelsea durante la finale di FA Cup tra Chelsea e Manchester City il 16 maggio 2026 a Londra, Inghilterra. (Foto di Justin Setterfield/Getty Images)

La situazione attorno a Cucurella è monitorata da diversi club. Tra questi vi è il Barcellona di Hansi Flick, allenatore che proverebbe grande ammirazione nei confronti del calciatore di Alella, in particolare, per le sue doti tecniche, le sue caratteristiche fisiche e le sue grandi capacità tattiche. Il via libera sul trasferimento, però, dipenderà dalla decisione del club blaugrana su Alejandro Balde: se il calciatore partirà, allora l'operazione Cucurella potrebbe definitivamente sbloccarsi.

🚨 🇪🇸 BREAKING: Marc Cucurella has made it clear, he wants to end his time at Chelsea.



The best proof is that Cucurella has already communicated to his club, with which he has a contract until 2029, his intention not to continue there.



He considers that his stage at Stamford… pic.twitter.com/t7NCDKFY1i — ChelsTransfer (@ChelsTransfer) June 8, 2026

Le altre offerte

Come detto, l'evoluzione della vicendanon è seguita soltanto dal. Alla porta del terzino delle, avrebbero bussato diversi club di Premier League comema particolare insistenza sarebbe stata registrata dall'volenteroso di portare nella capitale spagnola il terzino catalano. Diversi mesi fa, si parlava anche di, ma ad oggi l'opzione sembrerebbe esser stata scartata dai bavaresi.

In attesa della decisione del club blaugrana, Cucurella avrebbe deciso di aspettare la fine del Mondiale con la Spagna. Tuttavia, qualora dovessero arrivare notizie positive dalla Catalogna, a quel punto il terzino spagnolo sarebbe pronto a ritornare a Barcellona per rinforzare il reparto difensivo di Hansi Flick.

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