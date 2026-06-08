Quando in Italia saranno le 4 di notte del 9 giugno, la Spagna allenata da Luis De La Fuente scenderà in campo. La Nazionale che detiene il titolo di Campione d'Europa, infatti, giocherà un'amichevole contro il Perù con l'obiettivo di prepararsi al meglio in vista del Mondiale che inizierà tra pochissimi giorni. In vista della gara che si disputerà quando nel nostro Paese sarà notte, il commissario tecnico della Roja ha rilasciato diverse dichiarazioni, soffermandosi in maniera particolare su Gavi, calciatore del Barcellona.

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Spagna, De La Fuente: "Adoro Gavi, ma deve controllare la sua energia"

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Il ct della Spagna ha esordito aggiornando il. Le sue: "Nico Williams, Lamine Yamal e Victor Muñoz stanno rispettando il recupero. Continuando così, torneranno a disposizione. Salvo imprevisti, dovrebbe essere disponibili per il 15. Tutti e tre stanno rispettando i tempi previsti per tornare in campo ed ognuno di loro ha seguito il proprio percorso di recupero". Durante l'ultimo allenamento, Gavi ha effettuato unsue De La Fuente ha dichiarato: "Il calcio è anche allenamento. Tutti danno il massimo e non ci sono scuse. Adoro Gavi perché ha grinta, ma deve imparare a dosare la sua energia. Però io voglio che lui sia così".In seguito, ha parlato della situazionenella sua squadra: "Le alternative ci sono e ne abbiamo tante. Vedremo cosa succederà nel corso della settimana. Schierare Ferran Torres da un lato e Yeremy Pino dall'altro è un'opzione ed anche Oyarzabal ed Alex Baena possono essere schierati sulle fasce". Successivamente ha speso qualche parola sullaper la partita contro il Perù: "Voglio dare spazio a chi non ha giocato contro l'Iran. Nella mia mente ho già la formazione, ma sicuramente ci saranno dei cambi. Per il Mondiale, invece, ho un piano". Infine, il ct ha concluso parlando della partita contro la selezione sudamericana: "Si tratta di un'ottima occasione per noi in vista dei Mondiali ma anche per viaggiare".

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