Nel corso della conferenza stampa prima dell'amichevole contro il Perù, l'allenatore della Nazionale Spagnola ha rilasciato diverse dichiarazioni
Spagna, Yamal filma la gioia di Gavi per la convocazione in Nazionale
Quando in Italia saranno le 4 di notte del 9 giugno, la Spagna allenata da Luis De La Fuente scenderà in campo. La Nazionale che detiene il titolo di Campione d'Europa, infatti, giocherà un'amichevole contro il Perù con l'obiettivo di prepararsi al meglio in vista del Mondiale che inizierà tra pochissimi giorni. In vista della gara che si disputerà quando nel nostro Paese sarà notte, il commissario tecnico della Roja ha rilasciato diverse dichiarazioni, soffermandosi in maniera particolare su Gavi, calciatore del Barcellona.
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Spagna, De La Fuente: "Adoro Gavi, ma deve controllare la sua energia"Il ct della Spagna ha esordito aggiornando il bollettino medico. Le sue parole: "Nico Williams, Lamine Yamal e Victor Muñoz stanno rispettando il recupero. Continuando così, torneranno a disposizione. Salvo imprevisti, dovrebbe essere disponibili per il 15. Tutti e tre stanno rispettando i tempi previsti per tornare in campo ed ognuno di loro ha seguito il proprio percorso di recupero". Durante l'ultimo allenamento, Gavi ha effettuato un duro intervento su Rodrigo e De La Fuente ha dichiarato: "Il calcio è anche allenamento. Tutti danno il massimo e non ci sono scuse. Adoro Gavi perché ha grinta, ma deve imparare a dosare la sua energia. Però io voglio che lui sia così".
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