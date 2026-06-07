L'Inghilterra è pronta a competere per il titolo del prossimi Mondiali centro-nord-americani. I tre leoni hanno una delle rose migliori del torneo e un allenatore di élite come Thomas Tuchel. Nonostante qualche polemica sulle convocazioni dei 26 calciatori, lo spirito attorno alla nazionale inglese è di grande attesa e speranza. L'Inghilterra dispone di ottimi giocatori nell'ultimo terzo di campo, rendendo pericolosissima ogni azione offensiva. Nell'amichevole contro la Nuova Zelanda, terminata per 1-0 in favore dei britannici, l'attacco è stato composto da: Rashford sulla sinistra, Morgan Rogers sulla trequarti centrale, Watkins a destra e ovviamente Harry Kane (l'autore della rete) come punta. Il CT tedesco sta risolvendo gli ultimi dubbi di formazione in vista dell'esordio nella competizione intercontinentale e se la maggior parte della formazione sembrerebbe essere quella schierata ieri sera, rimane da decidere in maniera definitiva chi schierare fra Anthony Gordon e Marcus Rashford.

Scopri come vedere gli eventi sportivi gratuitamente in live streaming su Bet365

Gordon e Rashford: tra Mondiale e Barça

LONDRA, INGHILTERRA - 24 MAGGIO: Anthony Gordon del Newcastle United osserva la partita prima dell'incontro di Premier League tra Fulham e Newcastle United al Craven Cottage il 24 maggio 2026 a Londra, Inghilterra. (Foto di Peter Nicholls/Getty Images)

L'ex Newcastle è appena stato acquistato dal Barcellona per la modica cifra di 70 milioni di sterline. Rimane ironico il fatto che l'ala sinistra sia giunta in Spagna proprio per dare il cambio a Rashford, non riscattato dai blaugrana. Tuttavia, Deco e la dirigenza stanno lavorando attivamente per riportare il calciatore dalle parti del Camp Nou. Hansi Flick aveva esplicitamente richiesto Gordon e così, la trattativa si è risolta in brevissimo tempo, con l'annuncio già avvenuto da parte del club catalano.

🚨🎙️| Gordon: "I'm not content with just playing in Barcelona. I want to win everything. This is where my career begins, in my opinion. So I'm at the stage I've always said I would be. Now, I need to take the next step." #fcblive pic.twitter.com/ftdivKIzVh — BarçaTimes (@BarcaTimes) June 7, 2026

Tuttavia, il rapporto fra i due calciatori, anche rivali per la titolarità in nazionale, non si è incrinato. Alla rivista inglese TalkSport, proprio Anthony Gordon si è espresso sulla relazione con l'ex Barça in questi giorni, dopo il trasferimento: "Marcus mi ha parlato benissimo del gruppo squadra blaugrana, soprattutto sul loro spirito di gruppo. Avevo già sentito qualcosa a riguardo, ma ora ho la conferma. Inoltre, ha avuto un atteggiamento davvero premuroso e disponibile verso di me. Mi ha fornito tante informazioni su Barcellona e mi ha consigliato alcuni posti. Sono impaziente di giocare per loro, sento che la mia carriera stia iniziando solo adesso. Voglio vincere tutto e migliorare ancora di più".

Guarda tutto il grande calcio nazionale e internazionale in streaming gratis su BET365