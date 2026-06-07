I 12 calciatori che hanno preso parte ad almeno 5 diverse competizioni entrando nella storia
L'Albiceleste nelle mani sicure del Dibu Martinez... ma da fotografo!
Ancor prima dell'inizio dei nuovi Mondiali, alcuni giocatori hanno già stabilito il record per numero di edizioni disputate. Se un tempo sembrava già tanto arrivare a farne 5, oggi il limite si è spostato a 6. Per evidenziare l'importanza di questo traguardo, la Fifa ha inoltre deciso di introdurre una speciale patch per coloro che hanno preso parte ad almeno 5 edizioni dei Mondiali. Ecco chi sono i 12 giocatori che possono vantare questo traguardo.
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I giocatori che hanno preso parte a 6 edizioni di MondialiLa sola convocazione e la partenza per il continente americano hanno permesso a tre giocatori di prendere parte per ben la sesta volta a un'edizione dei Mondiali. Lionel Messi, Cristiano Ronaldo e Guillermo Ochoa dopo vent'anni dalla prima chiamata sono ancora lì, al loro posto. Tutti e tre sono stati convocati con la rispettiva Nazionale per la prima volta nel 2006. Ma mentre l'argentino e il portoghese sono scesi anche in campo, il messicano si è semplicemente goduto l'atmosfera dalla panchina.
Così ha fatto anche nel 2010. La prima presenza del portiere tra i pali della Tricolor risale infatti all'edizione sudafricana del 2014. Messi è anche il giocatore con più presenze in assoluto nella storia dei Mondiali, con 26. Tra i giocatori attivi, è Ronaldo il più vicino, con 22. L'argentino inoltre, coi suoi 13 gol, punta a raggiungere il podio (14) se non addirittura la vetta (16 di Miroslav Klose).
Messi ✔️ Ochoa ✔️ Ronaldo ✔️— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) June 2, 2026
The only players to be named to six #FIFAWorldCup squads. 🦾
I giocatori con 5 partecipazioniLe 5 convocazioni vengono raggiunte grazie a questa edizione da quattro calciatori: Manuel Neuer, Luka Modric, Yuto Nagatomo e Fernando Muslera. Di questi però in tre hanno cominciato la loro avventura nel 2010. Il croato, infatti, prese per la prima volta parte a un Mondiale nel 2006, ma è stato costretto a saltare l'edizione del 2010 per la mancata qualificazione della propria Nazionale. Questi quattro, insieme ai tre citati sopra, indosseranno la World Cup Legacy Patch.
Infine, sono cinque i restanti calciatori che nella storia hanno partecipato ad almeno 5 Mondiali. L'unico italiano a esserci riuscito è stato Gianluigi Buffon tra il 1998 e il 2014, e probabilmente senza le ultime esclusioni dell'Italia avrebbe quasi sicuramente preso a parte ad almeno un'edizione in più. Un altro grande campione del passato con cinque convocazioni è il tedesco Lothar Matthäus, tra il 1982 e il 1998.
Gli altri tre calciatori sono tutti messicani. Il primo in ordine cronologico è Antonio Carbajal dal 1950 al 1966. Seguono poi Rafael Marquez, che in Italia ricordiamo a fine carriera al Verona, tra il 2002 e il 2018, e Andrés Guardado dal 2006 al 2022. In totale, quindi, su dodici calciatori ben cinque provengono dal Messico, che domina così questo elenco senza veri competitor a livello di Nazioni rappresentate.
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