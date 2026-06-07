Ancor prima dell'inizio dei nuovi Mondiali, alcuni giocatori hanno già stabilito il record per numero di edizioni disputate. Se un tempo sembrava già tanto arrivare a farne 5, oggi il limite si è spostato a 6. Per evidenziare l'importanza di questo traguardo, la Fifa ha inoltre deciso di introdurre una speciale patch per coloro che hanno preso parte ad almeno 5 edizioni dei Mondiali. Ecco chi sono i 12 giocatori che possono vantare questo traguardo.

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I giocatori che hanno preso parte a 6 edizioni di Mondiali

La sola convocazione e la partenza per il continente americano hanno permesso a tre giocatori di prendere parte per ben la sesta volta a un'edizione dei Mondiali. Lionel, Cristianoe Guillermodopo vent'anni dalla prima chiamata sono ancora lì, al loro posto. Tutti e tre sono stati convocati con la rispettiva Nazionale per la prima volta nel 2006. Ma mentre l'argentino e il portoghese sono scesi anche in campo, il messicano si è semplicemente goduto l'atmosfera dalla panchina.

LUSAIL CITY, QATAR - NOVEMBER 26: Guillermo Ochoa del Messico durante la partita del gruppo C della FIFA World Cup 2022 tra Argentina e Messico al Lusail Stadium il 26 novembre 2022 a Lusail City, Qatar. (Foto di Alex Grimm/Getty Images)

Così ha fatto anche nel 2010. La prima presenza del portiere tra i pali della Tricolor risale infatti all'edizione sudafricana del 2014. Messi è anche il giocatore con più presenze in assoluto nella storia dei Mondiali, con 26. Tra i giocatori attivi, è Ronaldo il più vicino, con 22. L'argentino inoltre, coi suoi 13 gol, punta a raggiungere il podio (14) se non addirittura la vetta (16 di Miroslav Klose).

Messi ✔️ Ochoa ✔️ Ronaldo ✔️



The only players to be named to six #FIFAWorldCup squads. 🦾 — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) June 2, 2026

I giocatori con 5 partecipazioni

Le 5 convocazioni vengono raggiunte grazie a questa edizione da quattro calciatori: Manuel, Luka, Yutoe Fernando. Di questi però in tre hanno cominciato la loro avventura nel 2010. Il croato, infatti, prese per la prima volta parte a un Mondiale nel 2006, ma è stato costretto a saltare l'edizione del 2010 per la mancata qualificazione della propria Nazionale. Questi quattro, insieme ai tre citati sopra, indosseranno la World Cup Legacy Patch.

MAINZ, GERMANY - MAY 31: Manuel Neuer della Germania applaude prima dell'amichevole internazionale tra Germania e Finlandia alla MEWA Arena il 31 maggio 2026 a Mainz, Germania. (Foto di Alexander Hassenstein/Getty Images)

Infine, sono cinque i restanti calciatori che nella storia hanno partecipato ad almeno 5 Mondiali. L'unico italiano a esserci riuscito è stato Gianluigi Buffon tra il 1998 e il 2014, e probabilmente senza le ultime esclusioni dell'Italia avrebbe quasi sicuramente preso a parte ad almeno un'edizione in più. Un altro grande campione del passato con cinque convocazioni è il tedesco Lothar Matthäus, tra il 1982 e il 1998.

TOKYO, JAPAN - MAY 31: Yuto Nagatomo del Giappone durante l'amichevole internazionale tra Giappone e Islanda al MUFG Stadium il 31 maggio 2026 a Tokyo, Giappone. (Foto di Koji Watanabe/Getty Images)

Gli altri tre calciatori sono tutti messicani. Il primo in ordine cronologico è Antonio Carbajal dal 1950 al 1966. Seguono poi Rafael Marquez, che in Italia ricordiamo a fine carriera al Verona, tra il 2002 e il 2018, e Andrés Guardado dal 2006 al 2022. In totale, quindi, su dodici calciatori ben cinque provengono dal Messico, che domina così questo elenco senza veri competitor a livello di Nazioni rappresentate.

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