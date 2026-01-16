Dove vedere Real Madrid-Levante in diretta TV e streaming gratis

Non perdere Real Madrid-Levante: scopri come seguire la sfida in diretta tv e in streaming live

Lorenzo Maria Napolitano 16 gennaio 2026 (modifica il 16 gennaio 2026 | 15:02)

Clima tesissimo al Santiago Bernabéu, dove il Real Madrid è chiamato a reagire dopo settimane estremamente complicate. Le sconfitte in Supercoppa di Spagna, l’eliminazione dalla Copa del Rey contro l’Albacete e l’esonero di Xabi Alonso hanno gettato i blancos in una crisi profonda. La sfida contro il Levante, che si giocherà sabato 17 gennaio alle 14:00, diventa così un crocevia fondamentale per tentare di ricucire il rapporto con l’ambiente e accorciare le distanze dal Barcellona capolista.

Il momento delle due squadre — Il Real Madrid, ora guidato da Álvaro Arbeloa, non ha ancora trovato stabilità né risultati. Le difficoltà sono evidenti, sia sul piano tattico che mentale, e il Bernabéu si preannuncia caldo e impaziente. Una vittoria è obbligatoria per evitare di compromettere ulteriormente la stagione e restare agganciati alla corsa al titolo. Il Levante, pur occupando il penultimo posto, arriva con un morale sorprendentemente alto. Nelle ultime tre partite ha raccolto 5 punti, impreziositi dalla netta vittoria per 3-0 contro il Siviglia, risultato che ha dato fiducia e consapevolezza. In un contesto così teso, i valenciani proveranno a sfruttare le difficoltà dei blancos per strappare punti preziosi.

Le probabili formazioni di Real Madrid-Levante — Il Real Madrid si presenta con un 4-3-3 dinamico e propositivo, provando a ricucire entusiasmo e rapporto con i tifosi, che di certo accoglieranno non in un clima festoso la squadra. Il Levante risponde con un 4-2-3-1, in cui il riferimento offensivo sarà Romero, coadiuvato da Eyong, Alvarez e Losada.

REAL MADRID (4-3-3): Courtois; Carvajal, Asencio, Huijsen, Carreras; Valverde, Tchouameni, Bellingham; Rodrygo, Mbappé, Vinicius Jr. All. Arbeloa

LEVANTE (4-2-3-1): Ryan; Toljan, De la Fuente, Moreno, Pampin; Martinez, Arriaga; Eyong, Alvarez, Losada; Romero. All. Castro