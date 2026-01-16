Lo streaming gratis della gara di campionato USG-Mechelen: la partita in diretta tv live grazie a Sisal, Lottomatica e Goldbet

Carmine Panarella 16 gennaio 2026 (modifica il 16 gennaio 2026 | 15:56)

Il campionato belga propone una sfida di grande interesse tra Union Saint-Gilloise e Mechelen, in programma sabato 17 gennaio alle ore 20:45. Al vertice della classifica con 42 punti, l’USG ospita un Mechelen solido e competitivo, attualmente quinto a quota 31, in un match che può dire molto sia in chiave titolo sia nella corsa alle posizioni europee.

Hai tre possibilità per guardare USG-Mechelen in streaming gratis:

Dove vedere USG-Mechelen in diretta TV e streaming LIVE — La diretta dell’incontro è disponibile gratuitamente per tutti gli utenti registrati sulle piattaforme Sisal, Lottomatica e Goldbet. È sufficiente aprire un conto tramite il link dedicato ed effettuare un deposito minimo di 10 euro per accedere allo streaming live e a un pacchetto completo di statistiche aggiornate in tempo reale su squadre e giocatori. Una soluzione pratica per seguire USG-Mechelen da qualsiasi dispositivo.

Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi di Sisal

Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi in streaming su Lottomatica

Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi in streaming su Goldbet

Come accedere allo streaming:

Registrati o accedi al conto Sisal, Lottomatica o Goldbet

Mantieni attivo il conto o effettua una scommessa

Cerca USG-Mechelen nel palinsesto Live

Il momento delle due squadre — L’Union Saint-Gilloise guida la classifica con grande continuità, grazie a un equilibrio quasi chirurgico tra fase offensiva e organizzazione difensiva. I padroni di casa arrivano a questo appuntamento forti di un sistema di gioco ormai collaudato e di una produzione offensiva costante.

Il Mechelen, dal canto suo, si presenta come una squadra compatta e difficile da affrontare. I giallorossi hanno costruito la loro posizione in classifica puntando su solidità, attenzione tattica e capacità di colpire nei momenti chiave, soprattutto lontano da casa.

Le probabili formazioni — L’Union Saint-Gilloise conferma il suo rodato 3-4-3, un sistema che permette di mantenere un baricentro alto e di attaccare con grande continuità. La difesa a tre garantisce equilibrio, mentre gli esterni accompagnano costantemente la manovra. In avanti, il tridente con David riferimento centrale assicura profondità, velocità e soluzioni tra le linee.

Il Mechelen risponde con un 3-4-1-2 più prudente ma ordinato, pensato per chiudere gli spazi e ripartire con rapidità. Mrabti agisce tra le linee come raccordo offensivo, con le due punte pronte a sfruttare ogni occasione concessa da una squadra che tende a spingere molto sugli esterni.

USG (3-4-3): Scherpen, Leysen, Rodriguez, Sykes, Smith, Rasmussen, Perre, Khalaili, Hadj, Giger, David. Allenatore: David Hubert

Mechelen (3-4-1-2): Miras, Jago, Konate, Struyf, Koudou, Salifou, Hammar, Servais, Mrabti, Lauerbach, Brederode. Allenatore: Frederik Vanderbiest