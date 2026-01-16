Non perdere Pro Patria-Giana Erminio: scopri come seguire la sfida in diretta tv e in streaming live

Lorenzo Maria Napolitano 16 gennaio 2026 (modifica il 16 gennaio 2026 | 17:02)

Sabato 17 gennaio alle 17:30, allo Stadio Carlo Speroni di Busto Arsizio, la Pro Patria ospita la Giana Erminio in una partita cruciale per il Girone A di Serie C. Una gara che mette a confronto due squadre in difficoltà, ma con obiettivi diversi e con l’urgenza di invertire la rotta.

Hai tre possibilità per vedere Pro Patria-Giana Erminio in streaming gratis

Dove vedere Pro Patria-Giana Erminio in diretta TV e streaming gratis — Pro Patria-Giana Erminio sarà trasmessa in diretta streaming gratuita su Sisal per tutti gli utenti registrati. Registrandosi tramite il link ufficiale e versando un deposito minimo di 10 euro, si potrà seguire la partita live e consultare numerose statistiche in tempo reale su squadre e atleti. Con un conto Sisal attivo, sarà quindi possibile vedere la partita in streaming gratuito da qualsiasi dispositivo.

Il momento delle due squadre — La Pro Patria è una delle formazioni più in crisi del girone. I biancoblù arrivano alla sfida con cinque sconfitte consecutive e appena 12 punti raccolti finora. Senza la penalizzazione inflitta alla Triestina, la squadra di Busto Arsizio occuperebbe l’ultimo posto. Il rendimento è preoccupante e ogni partita diventa ormai un’occasione da non fallire per tenere viva la speranza salvezza.

La Giana Erminio, con 26 punti, vive una situazione di classifica più tranquilla, ma non attraversa un buon momento. Le tre sconfitte di fila contro Cittadella, Trento e Renate hanno rallentato la corsa e reso necessario un cambio di passo immediato. La trasferta di Busto Arsizio rappresenta un’opportunità per tornare a fare punti.

Le probabili formazioni di Pro Patria-Giana Erminio — Due squadre in cerca di punti, dopo una prima metà di stagione non all'altezza delle aspettative. Molto probabilmente i due tecnici opteranno una formazione simile a quella dell'ultima giornata disputata, nel segno della continuità, sperando possa presto fruttare risultati concreti sul campo.

PRO PATRIA: Rovida, Aliata, Masi, Travaglini, Mora, Giudici, Ferri, Schirò, Orfei, Citterio, Mastroianni. All.Francesco Bolzoni.

GIANA ERMINIO: Mazza, Previtali, Ferri, Duca, Vitale, Occhipinti, Marotta, Pinto, Ruffini, Gabbiani, Samele. All.Vinicio Espinal.