Non perdere Ospitaletto-Triestina: scopri come seguire la sfida in diretta tv e in streaming live

Lorenzo Maria Napolitano 16 gennaio 2026 (modifica il 16 gennaio 2026 | 17:32)

Allo Stadio Comunale Gino Corioni, sabato 17 gennaio alle 17:30, va in scena la sfida salvezza tra Ospitaletto e Triestina, una partita delicata per entrambe le formazioni nel contesto del Girone A di Serie C. Due squadre con difficoltà evidenti, ma con motivazioni fortissime in palio.

Hai tre possibilità per vedere Ospitaletto-Triestina in streaming gratis

Dove vedere Ospitaletto-Triestina in diretta TV e streaming gratis — Ospitaletto-Triestina sarà trasmessa in diretta streaming gratuita su Sisal per tutti gli utenti registrati. Registrandosi tramite il link ufficiale e versando un deposito minimo di 10 euro, si potrà seguire la partita live e consultare numerose statistiche in tempo reale su squadre e atleti. Con un conto Sisal attivo, sarà quindi possibile vedere la partita in streaming gratuito da qualsiasi dispositivo.

Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi di Sisal

Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi di Goldbet

Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi di Lottomatica

Come accedere allo streaming:

Registrati o accedi al tuo conto Sisal, Goldbet o Lottomatica

Mantieni attivo il conto oppure effettua una scommessa

Cerca Ospitaletto-Triestina sui palinsesti Sisal, Goldbet e Lottomatica

Il momento delle due squadre — L’Ospitaletto sta vivendo una stagione complicata e lotta per allontanarsi dalla zona retrocessione. La sconfitta contro il Vicenza, capolista del girone, nonostante il risultato negativo, ha lasciato segnali incoraggianti sul piano della prestazione. La squadra ha mostrato carattere e organizzazione, elementi che alimentano la speranza di una ripresa nella seconda parte di stagione.

La Triestina occupa attualmente l’ultimo posto in classifica, ma la posizione è fortemente condizionata dalla pesante penalizzazione di 23 punti. Sul campo, infatti, i giuliani hanno ottenuto cinque vittorie, le stesse dell’Ospitaletto, e nonostante il -2 in classifica restano una squadra viva e combattiva. La sfida rappresenta uno scontro diretto fondamentale per entrambe.

Le probabili formazioni di Ospitaletto-Triestina — Scelte nel sengo della continuità da parte dei due tecnici in vista della partita di sabato 17 gennaio. Quaresimi e Tesser si affidano alla qualità di una formazione che, senz'altro, scenderà in campo per strappare punti in un momento cruciale della stagione.

Ospitaletto: Sonzogni; Gualandris, Sina, Nessi, Sinn; Guarneri, Panatti, Ievoli, Messaggi; Gobbi, Bertoli. All. Quaresmini

Triestina: Matosevic, Moretti, D’Urso, Anzolin, Voca, Jonsson, Silvestri, D’Amore, Faggioli, Kljajic, Crnigoj. All. Tesser