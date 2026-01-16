derbyderbyderby streaming Amburgo-Gladbach: streaming live, statistiche e probabili formazioni

Lo streaming live

Amburgo-Gladbach: streaming live, statistiche e probabili formazioni

Amburgo-Gladbach: streaming live, statistiche e probabili formazioni - immagine 1
Amburgo-Monchengladbach è la sfida valida per la 18ª giornata di Bundesliga in programma sabato 17 gennaio 2026 alle ore 15.30. Le due squadre arrivano da risultati negativi e cercano punti fondamentali per allontanarsi dalla zona rossa
Stefano Sorce
Stefano Sorce

Sabato 17 gennaio 2026 alle ore 15.30 il Volksparkstadion sarà teatro di Amburgo-Gladbach, una sfida che mette in palio punti pesantissimi in chiave salvezza. Entrambe le squadre arrivano da risultati altalenanti e cercano una risposta immediata per dare una svolta alla propria stagione.

Hai tre possibilità per seguire Amburgo-Gladbach:

Guarda ora Amburgo-Gladbach GRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU SISAL

Vuoi vedere Amburgo-Gladbach, in streaming gratis su GOLDBET? Clicca qui

Per non perderti nemmeno un minuto del match Amburgo-Gladbach, sarà sufficiente registrarsi su LOTTOMATICA

Dove vedere Amburgo-Gladbach in diretta tv e streaming

—  

Amburgo-Gladbach sarà disponibile in live streaming per gli utenti con account attivo su Sisal, Goldbet e Lottomatica. Dopo l’iscrizione e un deposito iniziale di almeno 10 euro, la gara apparirà nel palinsesto degli eventi in diretta. Lo streaming potrà essere seguito da qualsiasi dispositivo, senza passaggi tecnici complessi. Durante la partita saranno presenti statistiche in tempo reale e aggiornamenti continui sull’andamento del match.

Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi di Sisal

Live Streaming
Live Streaming

Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi di Goldbet

Partite in streaming live
Partite in streaming live

Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi di Lottomatica

streaming live
Streaming Live Gratis

Il momento delle due squadre

—  

L’Amburgo arriva a questo appuntamento dopo la sconfitta contro il Friburgo per 2-1, ma con una partita in meno sulle gambe: il turno infrasettimanale contro il Bayer Leverkusen è stato rinviato a causa del maltempo. Un fattore che potrebbe rivelarsi prezioso sul piano fisico. I biancorossi non vincono dal successo contro il Werder Brema dello scorso dicembre e hanno urgente bisogno di tornare a muovere la classifica. Attualmente i neopromossi occupano il 14° posto con 16 punti, mantenendo un margine di sicurezza sulla zona retrocessione. Il rendimento stagionale parla di una squadra generosa ma fragile: 4 vittorie, 4 pareggi e ben 8 sconfitte, con una difesa spesso in difficoltà.

Situazione simile per il Borussia Monchengladbach, che alterna buone prestazioni a crolli improvvisi. Il pesantissimo 5-1 subito contro l’Hoffenheim ha riaperto ferite che sembravano rimarginate dopo il netto 4-0 inflitto all’Augsburg. I Fohlen sono decimi con 19 punti: troppo pochi per pensare all’Europa, sufficienti solo per respirare in chiave salvezza.

Amburgo-Gladbach: streaming live, statistiche e probabili formazioni- immagine 5
FREIBURG IM BREISGAU, GERMANY - JANUARY 10: Luka Vuskovic of Hamburger SV scores his team's first goal past Noah Atubolu of Sport-Club Freiburg during the Bundesliga match between SC Freiburg and Hamburger SV at Europa-Park Stadion on January 10, 2026 in Freiburg im Breisgau, Germany. (Photo by Alex Grimm/Getty Images)

Le probabili formazioni di Amburgo-Gladbach

—  

Polzin dovrebbe confermare il 3-4-3. Tra i pali Heuer Fernandes, protetto da Vušković al centro con Capaldo e Elfadli ai lati. Sulle corsie spazio a Königsdoffer e Muheim, mentre in mezzo agiranno Sambi Lokonga e Remberg. Davanti tridente formato da Vieira, Dompé e Downs.

Schieramento più prudente per gli ospiti con il 5-4-1. In porta Nicolas, linea difensiva composta da Scally, Elvedi, Diks, Ullrich e Sander. A centrocampo agiranno Neuhaus, Reitz, Engelhardt e Castrop. In avanti riferimento unico Tabakovic.

Amburgo (3-4-3): Heuer Fernandes; Capaldo, Vušković, Elfadli; Konigsdoffer, Sambi Lokonga, Remberg, Muheim; Vieira, Dompé; Downs.

Borussia Gladbach (5-4-1): Nicolas; Scally, Sander, Elvedi, Diks, Ullrich; Neuhaus, Reitz, Engelhardt, Castrop; Tabakovic.

Guarda ora Amburgo-Gladbach GRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU SISAL

Vuoi vedere Amburgo-Gladbach, in streaming gratis su GOLDBET? Clicca qui

Per non perderti nemmeno un minuto del match Amburgo-Gladbach, sarà sufficiente registrarsi su LOTTOMATICA

Leggi anche
Dolomiti-Lecco streaming gratis: diretta live, probabili formazioni e tutte le info sulla sfida...
Cittadella-Pergolettese: come seguire il match in diretta streaming

© RIPRODUZIONE RISERVATA