Amburgo-Gladbach: streaming live, statistiche e probabili formazioni

Amburgo-Monchengladbach è la sfida valida per la 18ª giornata di Bundesliga in programma sabato 17 gennaio 2026 alle ore 15.30. Le due squadre arrivano da risultati negativi e cercano punti fondamentali per allontanarsi dalla zona rossa

Stefano Sorce 16 gennaio - 19:42

Sabato 17 gennaio 2026 alle ore 15.30 il Volksparkstadion sarà teatro di Amburgo-Gladbach, una sfida che mette in palio punti pesantissimi in chiave salvezza. Entrambe le squadre arrivano da risultati altalenanti e cercano una risposta immediata per dare una svolta alla propria stagione.

Hai tre possibilità per seguire Amburgo-Gladbach:

Amburgo-Gladbach sarà disponibile in live streaming per gli utenti con account attivo su Sisal, Goldbet e Lottomatica.

Il momento delle due squadre — L’Amburgo arriva a questo appuntamento dopo la sconfitta contro il Friburgo per 2-1, ma con una partita in meno sulle gambe: il turno infrasettimanale contro il Bayer Leverkusen è stato rinviato a causa del maltempo. Un fattore che potrebbe rivelarsi prezioso sul piano fisico. I biancorossi non vincono dal successo contro il Werder Brema dello scorso dicembre e hanno urgente bisogno di tornare a muovere la classifica. Attualmente i neopromossi occupano il 14° posto con 16 punti, mantenendo un margine di sicurezza sulla zona retrocessione. Il rendimento stagionale parla di una squadra generosa ma fragile: 4 vittorie, 4 pareggi e ben 8 sconfitte, con una difesa spesso in difficoltà.

Situazione simile per il Borussia Monchengladbach, che alterna buone prestazioni a crolli improvvisi. Il pesantissimo 5-1 subito contro l’Hoffenheim ha riaperto ferite che sembravano rimarginate dopo il netto 4-0 inflitto all’Augsburg. I Fohlen sono decimi con 19 punti: troppo pochi per pensare all’Europa, sufficienti solo per respirare in chiave salvezza.

Le probabili formazioni di Amburgo-Gladbach — Polzin dovrebbe confermare il 3-4-3. Tra i pali Heuer Fernandes, protetto da Vušković al centro con Capaldo e Elfadli ai lati. Sulle corsie spazio a Königsdoffer e Muheim, mentre in mezzo agiranno Sambi Lokonga e Remberg. Davanti tridente formato da Vieira, Dompé e Downs.

Schieramento più prudente per gli ospiti con il 5-4-1. In porta Nicolas, linea difensiva composta da Scally, Elvedi, Diks, Ullrich e Sander. A centrocampo agiranno Neuhaus, Reitz, Engelhardt e Castrop. In avanti riferimento unico Tabakovic.

Amburgo (3-4-3): Heuer Fernandes; Capaldo, Vušković, Elfadli; Konigsdoffer, Sambi Lokonga, Remberg, Muheim; Vieira, Dompé; Downs.

Borussia Gladbach (5-4-1): Nicolas; Scally, Sander, Elvedi, Diks, Ullrich; Neuhaus, Reitz, Engelhardt, Castrop; Tabakovic.