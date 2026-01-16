Brindisi-Urania: dove vedere la partita in streaming gratis

Segui Brindisi-Forlì n streaming e diretta TV gratis: scopri quando e come guardare la partita, le probabili formazioni e tutto quello che c’è da sapere sul match

Michele Massa 16 gennaio 2026 (modifica il 16 gennaio 2026 | 20:32)

Brindisi e Super Flavor Urania Milano presenteranno le loro soluzioni offensive sabato 17 gennaio alle 20:30, nel match di Serie A2.

Il momento delle due squadre — Fino ad oggi, le squadre di Brindisi e Super Flavor Milano si sono affrontate ufficialmente in due occasioni. L’ultimo incontro risale al 27 aprile 2025, quando le due compagini si sono sfidate sul campo di Milano. La partita si è conclusa con il punteggio di 66 a 83, a favore della squadra di casa, confermando il vantaggio tecnico e tattico mostrato dai milanesi in quell’occasione.

Guardando alla stagione in corso, Brindisi ha disputato complessivamente ventuno partite, ottenendo quattordici vittorie e subendo sette sconfitte. Il rendimento della squadra pugliese riflette una continuità di prestazioni positive, soprattutto nelle partite casalinghe, e dimostra come la squadra sia riuscita a consolidare la propria posizione nel campionato di Serie A2.

Per quanto riguarda invece Super Flavor Milano, anche loro hanno preso parte a ventuno incontri durante la stagione. Il loro bilancio mostra sette vittorie e quattordici sconfitte, un risultato che evidenzia alcune difficoltà incontrate lungo il percorso, ma che non toglie alla squadra la capacità di mettere in campo prestazioni di livello in determinate circostanze.

Il prossimo confronto tra Brindisi e Super Flavor Milano, in programma il 17 gennaio alle 20:30, rappresenta dunque un’occasione importante per entrambe le squadre. Brindisi cercherà di confermare la propria solidità e il buon momento di forma, mentre Milano avrà l’opportunità di riscattarsi e dimostrare la propria forza offensiva, mettendo in campo tutte le risorse a disposizione. Sarà una partita interessante, che metterà in mostra tattiche, strategie e il talento dei singoli giocatori, offrendo spettacolo agli appassionati di basket della Serie A2.