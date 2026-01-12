Serie B, 19° atto: Modena e Monza male, Palermo “ni”, Frosinone vola

La prima giornata del nuovo anno di Serie B non ha disatteso le aspettative: le piccole squadre non hanno abbassato la testa di fronte alle compagini più blasonate, le quali hanno perso punti importanti per la lotta promozione. Questo è il caso...

