La prima giornata del nuovo anno di Serie B non ha disatteso le aspettative: le piccole squadre non hanno abbassato la testa di fronte alle compagini più blasonate, le quali hanno perso punti importanti per la lotta promozione. Questo è il caso del Monza e del Modena, che perdono rispettivamente in casa con l'Entella e con il Padova. Il Palermo, invece, inciampa contro il Mantova che strappa un punto prezioso.
Il focus
Serie B, 19° atto: Modena e Monza male, Palermo “ni”, Frosinone vola
Serie B, il punto alla diciannovesima giornata: Venezia corsaro a Reggio—
A proposito di squadre di testa, il Venezia guadagna punti preziosi e sale al terzo posto approfittando degli stop delle altre concorrenti. Contro la Reggiana di Dionigi, i lagunari di Stroppa vincono 3-1: Adorante, Yeboah e Svoboda travolgono i granata, che segnano con Girma al 39° il momentaneo 1-2. La Reggiana scivola pericolosamente in classifica, ed ora dista un punto da Sudtirol ed Entella.
I bolzanini vincono con lo stesso risultato contro lo Spezia di Donadoni: Vlahovic segna dopo mezzora poi Pecorino pareggia i conti; ad inizio secondo tempo, è Kofler a raddoppiare. Sempre 2-1, l'Avellino batte la Sampdoria, che rimane sempre in zona rossa. Gli irpini trovano la vittoria grazie ai gol di Palumbo e Tutino, alla prima rete stagionale; di Coda all'85° il gol della bandiera.
Dall'altro lato della Campania, la Juve Stabia mastica amaro: un punto appena contro il Pescara, che al Menti fa preoccupare le vespe di Abate. Gli abruzzesi chiudono il primo tempo in vantaggio di 0-1 con Olzer. Nella ripresa, Correia pareggia poco dopo l'ora di gioco, poi i padroni di casa trovano il vantaggio con Candellone che trasforma dagli undici metri all'89° minuto. Ma, non è finita: al terzo minuto dopo il novantesimo, Lorenzo Sgarbi segna il 2-2 finale. Il pareggio è molto prezioso per il Pescara di Gorgone, allo stesso modo per il Mantova di Modesto, che ferma il Palermo di Inzaghi sull'1-1: i rosanero vanno in vantaggio con Ceccaroni, mentre gli estensi trovano il pareggio al novantacinquesimo minuto con Marras.
Continua, inoltre, la crisi del Bari, che perde anche contro la Carrarese: basta la rete di Abiuso al 50° minuto, per la vittoria dei gialloblù.
Padova ed Entella smuovono la testa: il Frosinone ringrazia
Ottima vittoria del Padova, che vince contro il Modena per 2-0: Bortolussi prima e l'esperto Lasagna poi, fermano i canarini di Sottil che collezionano la terza sconfitta consecutiva dopo Venezia e Monza. Questi ultimi non sorridono: la trasferta in Liguria è stata tutt'altro che piacevole, vista l'amara sconfitta maturata contro la Virtus Entella, che trovano il gol con Franzoni su calcio di rigore.
Anche all'Empoli basta un solo gol, per espugnare il Manuzzi di Cesena: Ilie, poco dopo la ripresa, segna la rete decisivo per tre punti preziosissimi ai fini della zona playoff.
In zona playoff ci rimane il Catanzaro, nonostante la sconfitta esterna allo Stirpe di Frosinone: i padroni di casa di Alvini trovano due reti a secondo tempo inoltrato grazie a Monterisi e Ghedjemis. Tra le file dei calabresi di Aquilani, c'è da menzionare l'espulsione di Frosinini poco prima dell'ora di gioco.
Serie B, i risultati della diciannovesima giornata—
Padova-Modena, 2-0; Mantova-Palermo, 1-1; Cesena-Empoli, 0-1; Juve Stabia-Pescara, 2-2; Avellino-Sampdoria, 2-1; Carrarese-Bari, 1-0; Entella-Monza, 1-0; Frosinone-Catanzaro, 2-0; Reggiana-Venezia, 1-3; Sudtirol-Spezia, 2-1.
La classifica—
Frosinone 41; Venezia 38; Monza 37; Palermo 34; Catanzaro, Cesena 31; Modena 29; Empoli, Juve Stabia 27; Padova, Avellino 25; Carrarese 23; Reggiana 20; Sudtirol, Entella 19; Sampdoria, Spezia, Bari 17; Mantova 16; Pescara 14.
Il calendario della prossima giornata
Venerdì 16 gennaio, ore 20.30: Sampdoria-Entella. Sabato 17 gennaio, ore 15.00: Avellino-Carrarese, Empoli-Sudtirol, Monza-Frosinone, Padova-Mantova, Venezia-Catanzaro; ore 17.15: Reggiana-Cesena; ore 19.30: Bari-Juve Stabia. Domenica 18 gennaio, ore 15.00: Pescara-Modena; ore 17.15: Palermo-Spezia.
© RIPRODUZIONE RISERVATA