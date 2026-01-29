Entrambe hanno la maglia a strisce, e giocano in due campionati europei: la strada di Goretzka è tracciata, il giocatore vuole lasciare la Germania e, sulle sue tracce, ci sono due squadre.

29 gennaio 2026

Leon Goretzka ha rotto gli indugi. Da quando ha cominciato a giocare, è stato solo in Germania. Prima le giovanili a Bochum ed a Norimberga, poi l'approdo allo Schalke e, dal 2018, al Bayern Monaco. Alla naturale scadenza del contratto nel giugno di quest'anno, non si esclude che il talento tedesco, oggi 31enne, voglia lasciare il proprio paese d'origine ed approdare in un nuovo campionato.

Goretzka vuole lasciare il Bayern: "Voglio crescere all'estero" — In un'intervista al Die Zeit, il centrocampista spiega come voglia uscire dalla propria zona di comfort e favorire una nuova esperienza che lo faccia maturare come uomo e come professionista: "Cambiare campionato è un’opzione ovviamente. Trovo entusiasmante andare all’estero all’inizio della mia carriera", ha detto, evidenziando che la scelta di restare fino ad oggi in Bundesliga non è stata dettata da mancanza di offerte, ma da scelte consapevoli di percorso.

Sottolinea, inoltre, l'esperienza personale che deriverebbe da un suo trasferimento all'estero: "So di trovarmi in una zona di comfort a Monaco. Fare un passo all’estero sarebbe anche un passo importante per la mia crescita personale. Vivere qualcosa di nuovo arricchirebbe la mia vita". In una intervista dell'anno scorso, il centrocampista tedesco aveva precisato di non avere intenzione di lasciare la squadra bavarese.

Le voci di mercato — Secondo fonti tedesche, sulle sue tracce ci sarebbe forte l'Atletico Madrid. Gli spagnoli, avrebbero presentato una proposta di cinque milioni di euro già in questa sessione di mercato, quindi evitando il parametro zero di quest'estate. Ma c'è anche il Milan tra i club che monitora la situazione contrattuale del giocatore, con l’ipotesi di un inserimento nella prossima estate. Tuttavia, l’elevata richiesta economica e la concorrenza internazionale rendono incerta qualsiasi trattativa imminente. Al netto delle proposte e delle speculazioni, resta dunque da capire se il centrocampista tedesco deciderà di compiere il tanto evocato salto verso un nuovo campionato o se rimarrà a Monaco almeno sino alla naturale scadenza contrattuale.