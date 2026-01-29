Lutto per l’ex Milan Samuel Chukwueze: è scomparsa la mamma Sarah

Il calcio si stringe attorno a Samuel Chukwueze dopo la morte della madre Sarah. Fulham e federazione nigeriana hanno espresso cordoglio, mentre l’esterno, oggi in prestito dal Milan vive un momento di dolore.

Michele Bellame Redattore 29 gennaio 2026 (modifica il 29 gennaio 2026 | 19:02)

Il mondo del calcio ha espresso vicinanza e condoglianze per Samuel Chukwueze, dopo la scomparsa della madre. Il giocatore, 26 anni, sta ricevendo messaggi di cordoglio da più parti. Compresa la sua nazionale, la Nigeria, che ha manifestato pubblicamente il proprio affetto per il loro connazionale. Attraverso i canali ufficiali, le Super Eagles hanno scritto: "Desideriamo esprimere le nostre più sentite condoglianze a Samuel Chukwueze per la triste perdita di sua madre. I nostri pensieri e le nostre preghiere sono con lui e la sua famiglia in questo momento difficile". A questo messaggio, fa eco quello del Fulham, la sua attuale squadra: "Siamo tutti con te, Chukwu. Inviamo a te e alla tua famiglia le nostre più profonde condoglianze".

Grave lutto per l'ex Milan Chukwueze — La notizia della dipartita di Sarah Chukwueze, è stata diffusa dai fratelli Princess e David nella mattinata di giovedì. In seguito, il segretario della nazionale nigeriana ha espresso prontamente la propria vicinanza. "Sappiamo che la signora Sarah è stata una presenza fondamentale e di supporto nella vita dei suoi figli. Lo stesso Chukwueze ha sempre riconosciuto la sua grande influenza nella sua crescita professionale", ha dichiarato il segretario generale della Federazione calcistica nigeriana, il dott. Mohammed Sanusi.

Cresciuto calcisticamente in Nigeria, Samuel Chukwueze si è messo in luce a livello internazionale con la maglia del Villarreal. Con la formazione spagnola, si è affermato come uno degli esterni offensivi più brillanti della Liga. Nel 2021 ha fatto parte della squadra che ha conquistato l’Europa League. Le prestazioni offerte con la maglia del Villarreal gli hanno aperto le porte del Milan, che lo ha acquistato l'estate successiva. Purtroppo, la sua avventura in rossonero non è stata particolarmente fortunata, e l'esterno nigeriano è approdato in Inghilterra, al Fulham.

Parallelamente, Chukwueze è diventato un punto fermo della nazionale nigeriana, con cui ha partecipato alle principali competizioni continentali, confermandosi una delle pedine offensive più rappresentative delle Super Eagles negli ultimi anni.