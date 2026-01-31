Espanyol, gennaio da incubo: un solo punto guadagnato

Solo un punto in cinque gare nel 2026, terza sconfitta interna di fila e momento critico per la squadra di Gonzalez

Michele Bellame Redattore 31 gennaio 2026 (modifica il 31 gennaio 2026 | 16:32)

La sconfitta contro l'Alaves, allunga la crisi dell'Espanyol. Contro i baschi, l'Espanyol ha perso 2-1 pur essendo andato in vantaggio con Fernandez, salvo poi farsi recuperare dalle reti di Blanco e Boyé. Nel mese di gennaio, sono quattro sconfitte condite da appena un pareggio maturato contro il Levante. Questa triste statistica va in netto contrappeso con il mese di dicembre, in cui l'Espanyol aveva maturato tre vittorie, fatta eccezione per la sconfitta contro l'Atletico Baleares nel secondo turno di Coppa del Re.

Espanyol, gennaio nero: quattro sconfitte ed un pareggio — La buona prova nel mese di dicembre, in cui la squadra di Gonzales ha vinto contro Rayo Vallecano, Getafe e Bilbao, aveva ridato ambizioni di dignità europea. Tanto, da insignire il premio di miglior allenatore del mese Manolo Gonzales.

Tutto sommato, l'Espanyol rimane quinto in classifica, nella parte alta, quindi, della Liga Spagnola, ancora in tempo per sperare nell'approdo dell'Europa dei grandi. Di certo, il mese di gennaio deve finire presto: lo dice anche Roberto Fernandez, l'autore della rete contro l'Alaves nel post partita.

La prossima gara dell'Espanyol sarà contro il Villarreal, fresca uscita dalla Champions League dopo la sconfitta contro il Bayer Leverkusen. Sarà un vero scontro diretto fra le due squadre, visto che il sottomarino giallo è al quarto posto, con due partite da recuperare rispetto ai biancoblu, a sette punti di distanza.

Nella scorsa stagione, i Periquitos hanno concluso il loro campionato al quattordicesimo posto in classifica, ottenendo quindi una tranquilla salvezza. L'allenatore, era sempre Manolo Gonzalez, che siede sulla stessa panchina dalla stagione 2023-2024 compresa l'esperienza nella seconda squadra.