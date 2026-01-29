La sconfitta del Villarreal contro il Bayer ha sancito la fine del percorso europeo della squadra spagnola, che si è classificata trentacinquesima nella fase campionato della Champions League. Dopo questa amara sconfitta, i riflettori sono nuovamente puntati su Thomas Partey, il fiore all'occhiello del mercato del sottomarino giallo. Il rendimento del centrocampista africano è al di sotto delle aspettative, e nell'analisi post gara sono chiare le parole dell'allenatore Marcelino.

"Partey non è il giocatore visto in Inghilterra"

Durante questi mesi, il contributo dell’ex giocatore dell’non ha rispettato le aspettative. Le sue prestazioni sono insufficienti, rispetto agli standard richiesti. L’allenatore ha riassunto così la situazione: "C’è un’enorme differenza tra il Thomas visto all’Arsenal e quello attuale. Un’enorme differenza. Nel calcio di oggi è complicato giocare a questi ritmi. Dopo sei mesi ci si aspetta che un calciatore dimostri ciò che è stato o almeno un chiaro segnale di crescita".

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: Thomas Partey has joined Villarreal on a contract until 2027. The announcement came with a statement about his legal case. pic.twitter.com/BqFS3ql4Si — Football Tweet ⚽ (@Footballtweet) August 7, 2025

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L'arrivo di quest'estate era già piuttosto discusso fra i tifosi spagnoli, e lo scarso rendimento di Partey non ha fatto altro che aumentarne e confermarne il malcontento. Inoltre, le perplessità restano anche dopo il procedimento giudiziario che lo vede coinvolto. La dirigenza confidava che la sua esperienza internazionale potesse garantire qualità e solidità alla mediana. Le risposte del campo, però, sono state inferiori alle attese, con prove opache e continuità mai trovata.

Le gerarchie sono cambiate

Nelle ultime partite, l'allenatoreha concesso fiducia al giovane, centrocampista classe 2007 che ha scalato le posizioni nelle gerarchie del centrocampo. Il contratto diterminerà a giugno, e la sua permanenza appare incerta. L’ingaggio, pur ridimensionato rispetto ai tempi londinesi, pesa sul bilancio del. Infatti la squadra spagnola sta provando a piazzarlo già durante questi residui giorni di campagna trasferimenti.

Il centrocampista dovrà anche guardare agli impegni con la nazionale del Ghana, che si prepara al Mondiale estivo. Per presentarsi all’appuntamento in condizioni adeguate, avrà bisogno di continuità e minuti, elementi che al momento non sembrano garantiti nel contesto spagnolo.