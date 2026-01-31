Real Oviedo, ritorno alla vittoria contro il Girona: basta il gol di Ilyas

Il Real Oviedo ha rotto il digiuno imponendosi 1-0 sul Girona al Nuevo Carlos Tartiere. Il gol di Ilyas al 74' su assist di Thiago Fernández ha deciso la sfida; nel finale Escandell ha evitato il pari con una parata

Michele Bellame Redattore 31 gennaio 2026 (modifica il 31 gennaio 2026 | 17:07)

Il Real Oviedo ha conquistato una vittoria importantissima contro il Girona, imponendosi 1-0 grazie alla rete di Ilyas al 74° minuto. Nella gara d'andata (in foto, un episodio del match), la partita è finita 3-3, con l'Oviedo che segna il terzo gol all'ottavo minuto di recupero dopo il novantesimo.

Gli asturiani, hanno aumentato la presenza nella metà campo avversaria, grazie ad efficaci contropiedi soprattutto nella ripresa, ad un bell'assist di Fernandez è stato sfruttato bene per la rete decisiva. Merito all'allenatore, che ha indovinato i cambi: non solo l'ingresso dell'esperto Cazorla, ma anche quello dell'autore dell'assist si deve all'intuizione di mister Almada.

Nel corso della partita, il Girona ha controllato a tratti il possesso ma non è stato incisivo negli ultimi metri; di contro, l'Oviedo, ha puntato su intensità difensiva e ripartenze. Gli interventi chiave della difesa e la capacità di sfruttare una delle occasioni create hanno fatto la differenza in una sfida tesa, decisa da un episodio e da una parata determinante nel finale.

Real Oviedo, ultimo posto ma rinnovata fiducia — Il successo ha regalato tre punti fondamentali all'Oviedo nella corsa salvezza; il Girona invece ha pagato l'inefficienza offensiva nonostante alcune buone trame sulla fascia sinistra. La partita ha confermato quanto piccoli dettagli possano decidere il destino di una giornata di campionato.

I prossimi impegni: Oviedo con il Rayo, Girona in Andalusia — Il Real Oviedoresta ultimo in classifica nonostante questa importante vittoria. La squadra di Almada guarda avanti: la quota salvezza, oggi, è di 22 punti, cioè quelli di Getafe e Rayo Vallecano. Proprio questi ultimi, saranno i prossimi avversari dell'Oviedo.

Più tranquilla la classifica del Girona, anche se ben diversa da quella esaltante dello scorso anno. Saranno ospiti del Siviglia, nella prossima gara di campionato: gli andalusi, sono al tredicesimo posto con un punto di distanza.