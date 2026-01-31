Il Real Oviedo ha conquistato una vittoria importantissima contro il Girona, imponendosi 1-0 grazie alla rete di Ilyas al 74° minuto. Nella gara d'andata (in foto, un episodio del match), la partita è finita 3-3, con l'Oviedo che segna il terzo gol all'ottavo minuto di recupero dopo il novantesimo.
Vittoria per la salvezza
Real Oviedo, ritorno alla vittoria contro il Girona: basta il gol di Ilyas
Gli asturiani, hanno aumentato la presenza nella metà campo avversaria, grazie ad efficaci contropiedi soprattutto nella ripresa, ad un bell'assist di Fernandez è stato sfruttato bene per la rete decisiva. Merito all'allenatore, che ha indovinato i cambi: non solo l'ingresso dell'esperto Cazorla, ma anche quello dell'autore dell'assist si deve all'intuizione di mister Almada.
Nel corso della partita, il Girona ha controllato a tratti il possesso ma non è stato incisivo negli ultimi metri; di contro, l'Oviedo, ha puntato su intensità difensiva e ripartenze. Gli interventi chiave della difesa e la capacità di sfruttare una delle occasioni create hanno fatto la differenza in una sfida tesa, decisa da un episodio e da una parata determinante nel finale.
Real Oviedo, ultimo posto ma rinnovata fiducia—
Il successo ha regalato tre punti fondamentali all'Oviedo nella corsa salvezza; il Girona invece ha pagato l'inefficienza offensiva nonostante alcune buone trame sulla fascia sinistra. La partita ha confermato quanto piccoli dettagli possano decidere il destino di una giornata di campionato.
I prossimi impegni: Oviedo con il Rayo, Girona in Andalusia—
Il Real Oviedoresta ultimo in classifica nonostante questa importante vittoria. La squadra di Almada guarda avanti: la quota salvezza, oggi, è di 22 punti, cioè quelli di Getafe e Rayo Vallecano. Proprio questi ultimi, saranno i prossimi avversari dell'Oviedo.
Più tranquilla la classifica del Girona, anche se ben diversa da quella esaltante dello scorso anno. Saranno ospiti del Siviglia, nella prossima gara di campionato: gli andalusi, sono al tredicesimo posto con un punto di distanza.
