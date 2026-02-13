L'aggressore è un consigliere comunale di Grotteria, nonché attuale consigliere comunale. Si chiama Vincenzo Loiero, il quale si scusa e precisa che non vuol essere trattato come un criminale, e che le cose sono andate diversamente

Michele Bellame Redattore 13 febbraio 2026 (modifica il 13 febbraio 2026 | 20:32)

Succede troppo spesso, che una sottospecie di esseri umani aggredisce l'arbitro nei campi di calcio. L'ultimo episodio di un arbitro aggredito accade in Calabria, durante una partita di seconda categoria fra Cittanova e Gioiosa Jonica, giocata a Francica.

Arbitro aggredito in Calabria: l'aggressore è un consigliere comiunale — Si chiama Vincenzo Loiero l'autore dell'aggressione al giovane arbitro, che alla testata giornalistica LaCNews24.it si giustifica dicendo che sono stati quindici secondi di blackout e non vuole essere definito un criminale. Sostiene, inoltre, che le cose sono andate diversamente da come si stanno descrivendo e che negli stadi ci vogliono più telecamere.

Arbitro aggredito in Calabria, l'appello di Abodi — L'arbitro aggredito è un giovane 16enne che ha riportato una frattura al setto nasale, relativa prognosi di ventuno giorni. Il presunto aggressore pare sia il genitore di due ragazzi tesserati per una delle due società. Ad aver commesso il gesto è l'ex sindaco di Grotteria, paese in provincia di Reggio Calabria.

"Arbitri e giudici di gara ancora aggrediti - scrive Abodi - soprattutto in campionati giovanili, e non solo di calcio. Ho voluto garantire per norma una maggior tutela per queste figure indispensabili per lo sport. Ho voluto garantire per norma una maggior tutela per queste figure indispensabili per lo sport, modificando - grazie al ministro e collega Carlo Nordio - l’articolo 583 quater, ma sembra che i magistrati che potrebbero intervenire non la conoscano o non la applichino. Perché?".

L'ultima volta che un arbitro è stato aggredito risale al novembre dello scorso anno ancora in Calabria ed ancora a Francica, durante la partita fra il Francica ed il Girifalco. A farne le spese, un arbitro diciassettenne che ha avuto dei pugni in testa da parte di alcuni trogloditi.