Serie C girone C, 25° atto: Tris Giugliano col Cosenza; Benevento di rigore

In Serie C si è giunti alla venticinquesima giornata. Il risultato più sorprendente è la vittoria del Giugliano, ultimo in classifica, che batte 3-0 il Cosenza di Buscè che è proiettato verso le alte sfere della classifica. Brusca frenata anche della Salernitana contro l'Audace Cerignola che, contro la Bersagliera, ha guadagnato sei punti fra andata e ritorno.