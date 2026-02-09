In Serie C si è giunti alla venticinquesima giornata. Il risultato più sorprendente è la vittoria del Giugliano, ultimo in classifica, che batte 3-0 il Cosenza di Buscè che è proiettato verso le alte sfere della classifica. Brusca frenata anche della Salernitana contro l'Audace Cerignola che, contro la Bersagliera, ha guadagnato sei punti fra andata e ritorno.
Il punto della C
Serie C girone C, 25° atto: Tris Giugliano col Cosenza; Benevento di rigore
Serie C girone C, il punto: frenano Cosenza e Salernitana, ne approfittano Crotone e Casertana
Le sconfitte di Cosenza e Salernitana erano inaspettate, perché subite contro due squadre dalla caratura tecnica diversa. Ad approfittare di queste due bruschi stop, sono Casertana e Crotone. I pitagorici, battono 1-0 l'Atalanta u23 che collezionano la seconda sconfitta consecutiva: per i calabresi, decisiva la rete di Musso su rigore al settimo minuto dopo il novantesimo.
Con la stessa tachicardia, arriva la vittoria della Casertana con il Foggia: primo tempo infinito, che finisce al 56 minuto, in cui ci sono tre gol e ben tre chiamate al var. Per i padroni di casa, segnano Llano ed Oukhadda, mentre Cangiano accorcia le distanze per i satanelli. Poco dopo l'ora di gioco, Nocerino pareggia i conti, poi al 67°, è Kallon a fare il terzo e decisivo gol per la vittoria dei falchetti.
Chi non sbaglia un colpo, è il Benevento, che colleziona l'ennesima vittoria consecutiva contro il Picerno: dopo il rigore sbagliato da Salvemini, sembrava ormai finita, ma al dodicesimo minuto di recupero dopo il novantesimo è Pierozzi a far esplodere il Vigorito.
Invece, chi rimane con l'amaro in bocca dopo questo turno di campionato, sono Cosenza e Salernitana. I lupi della Sila prendono tre schiaffi dal Giugliano, ultimo in classifica: decisive le reti di Marchisano, Zammarini ed Egharevba. Stesso discorso per la Salernitana, che esce con le ossa rotte dal Monterisi di Cerignola: alla squadra di Maiuri basta il gol di Moreso nel primo tempo. La panchina di mister Raffaele è in bilico.
Quattro gol e due espulsioni: che lotta al Viviani! Derby pugliese all'Altamura
La squadra di Mangia è in crescendo: batte il Monopoli per 2-0 e si proietta in zona playoff, con i gol di Rosafio e Curcio. Stesso risultato per il Casarano, che vince contro il Sorrento grazie alle reti di Giraudo e Versienti, entrambe nella ripresa.
Secondo tempo da capogiro a Potenza, dove i padroni di casa guadagnano un punto contro il mai domo Siracusa. Al 39°, espulso per doppia ammonizione Selleri. Nella ripresa, segna Martello del Potenza, ripreso mezzora dopo da Arditi per il pareggio. Nel recupero, autorete di Farroni che porta in vantaggio i lucani, ed al dodicesimo minuto di recupero oltre il novantesimo, Contini pareggia su calcio di rigore.
La venticinquesima di C, si chiude con il pareggio a reti bianche tra Latina e Cavese.
Serie C girone C, i risultati della 25° giornata
Latina-Cavese, 0-0; Benevento-Picerno, 1-0; Audace Cerignola-Salernitana, 1-0; Altamura-Monopoli, 2-0; Giugliano-Cosenza, 3-0; Crotone-Atalanta u23, 1-0; Casertana-Foggia, 3-2; Casarano-Sorrento, 2-0; Potenza-Siracusa, 2-2; Catania-Trapani, rinviata per motivi di ordine pubblico.
La classifica di serie C—
Benevento 57, Catania 51; Salernitana 46; Casertana 42; Crotone e Cosenza 40; Audace Cerignola 38; Monopoli 37; Casarano, Altamura 33; Potenza 30; Sorrento, Latina 27; Atalanta u23 26; Trapani 25; Cavese 24, Picerno 23; Siracusa 22; Foggia 22; Giugliano 21.
Il calendario della 26° giornata—
Martedì 10 febbraio, ore 18.00: Altamura-Latina, Cavese-Monopoli, Sorrento-Giugliano, Trapani-Benevento. Martedì 10 febbraio, ore 20.30: Atalanta u23-Potenza, Casertana-Crotone, Catania-Audace Cerignola, Cosenza-Siracusa, Foggia-Picerno, Salernitana-Casarano.
