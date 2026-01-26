Durante Wydad Casablanca-Maniema Union, addetti allo stadio avrebbero sottratto materiale tecnico degli ospiti, asciugamani compresi. Il caso ha sollevato dubbi su sicurezza, gestione delle aree bordo campo e tutela dell’equità nelle...

Michele Bellame Redattore 26 gennaio 2026 (modifica il 26 gennaio 2026 | 21:02)

Dopo il bislacco episodio della protezione dell'asciugamani di una settimana fa, questo comune utensile casalingo torna alla ribalta delle cronache sportive. L'episodio durante la finale della Coppa d'Africa fra Marocco e Senegal è ancora sotto gli occhi di tutti. Il portiere senegalese Mendy era stato bersagliato da tifosi e persino dai raccattapalle. Sale in cattedra il secondo portiere, Diouf, che ha preso l'asciugamani che era a terra vicino al palo, stringendolo a sé e proteggendolo dagli astanti presi da un raptus di cleptomania. Si ricorda che l'asciugamani al portiere serve per tamponare i guanti che, inumiditi, rischiano di essere poco aderenti alla parata.

Durante il match, soprattutto quando ha iniziato a piovere, il portiere del Senegal Édouard Mendy ha messo un asciugamano vicino alla porta così da poter asciugare i guanti e il viso. Questo è abbastanza normale nelle partite in condizioni di pioggia. In più momenti, è stato inseguito dai raccattapalle che cercavano di portargli via l’asciugamano, su scene che molti spettatori hanno trovato surreali e quasi comiche. Quando ci riuscivano, gettavano l'asciugamano oltre gli spalti. Di questo triste teatrino, ne è stato protagonista anche Achraf Hakimi, reo di aver gettato l’asciugamano oltre le barriere pubblicitarie.

Asciugamani a ruba: un altro episodio in Marocco — Sempre in Africa, succede un avvenimento della stessa fattezza, di certo non onorevole. Ancora in Marocco, per giunta. Durante una gara fra il Wydad Casablanca ed i congolesi del Maniema Union, alcuni addetti allo stadio hanno tentato di sottrarre del materiale tecnico - asciugamani compresi - di pertinenza alla squadra ospite. Non è un caso isolato, quello durante la finale di coppa continentale. Le circostanze hanno riacceso l’attenzione sull’organizzazione logistica e sulla gestione delle aree adiacenti al campo, aspetti che hanno influito direttamente sulla regolarità delle gare.

In attesa di indicazioni ufficiali — La denuncia del Maniema Union ha riportato la vicenda al centro del dibattito nelle competizioni continentali africane. Resta, quindi, da verificare se verranno introdotte disposizioni formali. Lo scopo naturalmente è quello di prevenire nuovi casi simili, e soprattutto per definire con maggiore chiarezza responsabilità e procedure operative negli stadi che ospitano tornei internazionali.