Dopo il bislacco episodio della protezione dell'asciugamani di una settimana fa, questo comune utensile casalingo torna alla ribalta delle cronache sportive. L'episodio durante la finale della Coppa d'Africa fra Marocco e Senegal è ancora sotto gli occhi di tutti. Il portiere senegalese Mendy era stato bersagliato da tifosi e persino dai raccattapalle. Sale in cattedra il secondo portiere, Diouf, che ha preso l'asciugamani che era a terra vicino al palo, stringendolo a sé e proteggendolo dagli astanti presi da un raptus di cleptomania. Si ricorda che l'asciugamani al portiere serve per tamponare i guanti che, inumiditi, rischiano di essere poco aderenti alla parata.
Un nuovo episodio
Furto di asciugamani, un altro caso ancora in Marocco: la denuncia del Maniema Union
Durante il match, soprattutto quando ha iniziato a piovere, il portiere del Senegal Édouard Mendy ha messo un asciugamano vicino alla porta così da poter asciugare i guanti e il viso. Questo è abbastanza normale nelle partite in condizioni di pioggia. In più momenti, è stato inseguito dai raccattapalle che cercavano di portargli via l’asciugamano, su scene che molti spettatori hanno trovato surreali e quasi comiche. Quando ci riuscivano, gettavano l'asciugamano oltre gli spalti. Di questo triste teatrino, ne è stato protagonista anche Achraf Hakimi, reo di aver gettato l’asciugamano oltre le barriere pubblicitarie.
Asciugamani a ruba: un altro episodio in Marocco—
Sempre in Africa, succede un avvenimento della stessa fattezza, di certo non onorevole. Ancora in Marocco, per giunta. Durante una gara fra il Wydad Casablanca ed i congolesi del Maniema Union, alcuni addetti allo stadio hanno tentato di sottrarre del materiale tecnico - asciugamani compresi - di pertinenza alla squadra ospite. Non è un caso isolato, quello durante la finale di coppa continentale. Le circostanze hanno riacceso l’attenzione sull’organizzazione logistica e sulla gestione delle aree adiacenti al campo, aspetti che hanno influito direttamente sulla regolarità delle gare.
In attesa di indicazioni ufficiali—
La denuncia del Maniema Union ha riportato la vicenda al centro del dibattito nelle competizioni continentali africane. Resta, quindi, da verificare se verranno introdotte disposizioni formali. Lo scopo naturalmente è quello di prevenire nuovi casi simili, e soprattutto per definire con maggiore chiarezza responsabilità e procedure operative negli stadi che ospitano tornei internazionali.
