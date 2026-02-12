La Serie B arriva alla giornata numero 24. E, non ci si annoia mai. Se la settimana scorsa il Frosinone aveva perso in casa col Venezia, i ciociari vanno ad Avellino e prendono tre punti; ed i lagunari, di contro, non riescono a mantenere la scia: perdono in casa col Modena che, la settimana scorsa, aveva perso con la Sampdoria. Tanti incroci interessanti ed eccitanti che rendono la cadetteria sempre più accattivante.
Il focus
Serie B, 24° atto: Frosinone e Modena corsare in trasferta, pari per il Monza
Serie B, il punto alla ventiquattresima giornata: quattro vittorie esterne
La Juve Stabia allunga la scia di risultati positivi, andando a vincere contro l'Empoli di Dionisi: la squadra di casa passa in vantaggio con Lovato dopo circa dieci minuti. La ripresa, però, è di marca campana: Leone pareggia al 57', poi un suo passaggio consente a Carissoni di raddoppiare qualche minuto dopo. Le vespe sono al sesto posto, a pari punti col Catanzaro che ha vinto all'Adriatico contro il Pescara: Iemmello ed Alesi archiviano la pratica abruzzese che, nota di colore, fra le loro fila esordisce nuovamente Lorenzo Insigne dopo quattordici anni dall'ultimo ingresso in campo.
Dall'altro lato della Campania, l'Avellino non sorride, e colleziona la seconda sconfitta di seguito: il Frosinone fa il bello ed il cattivo tempo al Partenio dove si porta in doppio vantaggio nell'arco di mezzora grazie a Kvernadze e Calo. La squadra di Biancolino soccombe definitivamente al 61° quando Cichella fa il terzo gol; per gli irpini - che nel post partita hanno indetto il silenzio stampa - gol della bandiera di Enrici.
Il gruppo di Alvini rimane al secondo posto ma a un solo punto dal Venezia che perde al Penzo contro il Modena: i canarini di Sottil si riprendono alla grande dopo la sconfitta interna contro la Samp, vincendo 0-2 grazie ai gol di Tonoli e Beyuku.
In sella al terzo posto c'è il Monza, che pareggia 0-0 al Druso di Bolzano contro il Sudtirol, che colleziona il secondo 0-0 consecutivo. Un altro pareggio, ben più scoppiettante, è quello tra Samp e Palermo: a Marassi, i rosanero vanno in vantaggio con un autorete di Abildgaard poco prima dell'intervallo. I padroni di casa la ribaltano con Begic e Pierini, e triplicano con Cherubini. Gli ospiti, però, segnano con Augello - il gol dell'ex - e con Ceccaroni durante il recupero del novantesimo.
Reggiana, buona la prima di Rubinacci; Entella, molto bene
L'Entella di Chiappella allunga la quota salvezza vincendo contro il Cesena: Karic, Cuppone e Tirelli archiviano la pratica bianconera che segnano il gol della bandiera con Cerri. Fa lo stesso la Reggiana, che col cambio in panchina batte il Mantova per 1-0 con il gol di Charlys dopo nove minuti.
Basta un gol anche al Padova di Andreoletti, dell'esperto Lasagna - che sotto carnevale non poteva che essere più puntuale di così - per vincere contro la Carrarese.
Non cambia niente, infine, alla classifica di Bari e Spezia: lo 0-0 maturato tra le squadre di Longo e Donadoni, non migliora il loro posizionamento.
Serie B, i risultati della ventiquattresima giornata
Sampdoria-Palermo, 3-3; Venezia-Modena, 0-2; Reggiana-Mantova, 1-0; Pescara-Catanzaro, 0-2; Padova-Carrarese, 1-0; Entella-Cesena, 3-1; Sudtirol-Monza, 0-0; Empoli-Juve Stabia, 1-2; Bari-Spezia, 0-0; Avellino-Frosinone, 1-3.
La classifica—
Venezia 50; Frosinone 49; Monza 48; Palermo 45; Catanzaro e Juve Stabia 38; Modena e Cesena 37; Sudtirol e Carrarese 30; Padova 29; Empoli ed Avellino 28; Sampdoria 26; Entella 25; Reggiana 24; Mantova 23; Spezia 22; Bari 21; Pescara 15.
Il calendario della prossima giornata—
Sabato 14 febbraio, ore 15.00: Modena-Carrarese, Palermo-Entella, Sampdoria-Padova. Ore 17.15: Catanzaro-Mantova. Ore 19.30: Cesena-Venezia. Domenica 15 febbraio, ore 15.00: Bari-Sudtirol, Monza-Juve Stabia, Spezia-Frosinone. Ore 17.15: Empoli-Reggiana. Ore 19.30: Avellino-Pescara.
