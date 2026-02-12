Secondo 0-0 consecutivo del Sudtirol, che ferma il Monza. Catanzaro e Juve Stabia a pari punti che vincono contro Pescara ed Empoli. Buonissima prova dell'Entella, pari che non serve fra Bari e Spezia.

La Serie B arriva alla giornata numero 24. E, non ci si annoia mai. Se la settimana scorsa il Frosinone aveva perso in casa col Venezia , i ciociari vanno ad Avellino e prendono tre punti; ed i lagunari, di contro, non riescono a mantenere la scia: perdono in casa col Modena che, la settimana scorsa , aveva perso con la Sampdoria . Tanti incroci interessanti ed eccitanti che rendono la cadetteria sempre più accattivante.

Serie B, il punto alla ventiquattresima giornata: quattro vittorie esterne

La Juve Stabia allunga la scia di risultati positivi, andando a vincere contro l'Empoli di Dionisi: la squadra di casa passa in vantaggio con Lovato dopo circa dieci minuti. La ripresa, però, è di marca campana: Leone pareggia al 57', poi un suo passaggio consente a Carissoni di raddoppiare qualche minuto dopo. Le vespe sono al sesto posto, a pari punti col Catanzaro che ha vinto all'Adriatico contro il Pescara: Iemmello ed Alesi archiviano la pratica abruzzese che, nota di colore, fra le loro fila esordisce nuovamente Lorenzo Insigne dopo quattordici anni dall'ultimo ingresso in campo.

Dall'altro lato della Campania, l'Avellino non sorride, e colleziona la seconda sconfitta di seguito: il Frosinone fa il bello ed il cattivo tempo al Partenio dove si porta in doppio vantaggio nell'arco di mezzora grazie a Kvernadze e Calo. La squadra di Biancolino soccombe definitivamente al 61° quando Cichella fa il terzo gol; per gli irpini - che nel post partita hanno indetto il silenzio stampa - gol della bandiera di Enrici.

Il gruppo di Alvini rimane al secondo posto ma a un solo punto dal Venezia che perde al Penzo contro il Modena: i canarini di Sottil si riprendono alla grande dopo la sconfitta interna contro la Samp, vincendo 0-2 grazie ai gol di Tonoli e Beyuku.

In sella al terzo posto c'è il Monza, che pareggia 0-0 al Druso di Bolzano contro il Sudtirol, che colleziona il secondo 0-0 consecutivo. Un altro pareggio, ben più scoppiettante, è quello tra Samp e Palermo: a Marassi, i rosanero vanno in vantaggio con un autorete di Abildgaard poco prima dell'intervallo. I padroni di casa la ribaltano con Begic e Pierini, e triplicano con Cherubini. Gli ospiti, però, segnano con Augello - il gol dell'ex - e con Ceccaroni durante il recupero del novantesimo.