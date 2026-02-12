In Serie C si è arrivati alla ventiseiesima giornata. Il turno di riposo del Catania e Trapani non agevola nessuna delle due squadre: gli Etnei si fermano in casa con l'Audace Cerignola, sempre più ammazzagrandi; i granata di Aronica, invece, vengono travolti dal Benevento: 0-5 in casa contro i giallorossi di Floro Flores.
Il punto
Serie C girone C, 26° atto: la Strega prende il volo, il Catania arranca
Il vantaggio di otto punti del Benevento contro il Catania - che ha una partita in meno - fa sorridere eccome i campani: Tumminello e Manconi la mettono in discesa dopo venti minuti, ed al duplice fischio i padroni di casa rimangono in dieci per l'espulsione di Benedetti; nella ripresa, ecco la goleada: ancora Tumminello su rigore, poi Mignani per due volte al 72' ed al 93'.
Gli etnei fanno 0-0 con l'Audace Cerignola, che aveva vinto la scorsa giornata contro la Salernitana: i gialloblù salgono al settimo posto; la bersagliera vince contro il Casarano per 3-0, ma non convince: bordata di fischi dall'Arechi all'indirizzo di squadra ed allenatore.
Pari per 2-2 fra Casertana e Crotone, nel match più atteso di questo turno di campionato: Saco, poi Vinicius e Girelli chiudono il primo tempo in vantaggio per i falchetti, poi nonostante l'inferiorità numerica, gli ospiti riescono a pareggiare con un gran gol di Gomez all'81° minuto. Il match point per salire al quarto posto è di pertinenza del Cosenza, che vince 1-0 contro il Siracusa: rete di Emmausso all'82'.
Vittoria fortunata per il Team Altamura: la squadra di Devis Mangia vince contro il Latina grazie all'autogol di Pace all'ora di gioco.
Fuga dai playout: Sorrento e Cavese in volata
Dall'altro lato della Puglia ci sono pochi sorrisi: il Monopoli perde contro la Cavese, che guadagna un'ottima vittoria in ottica salvezza. Ai metelliani, basta il gol di Fusco al 24° minuto. Partita finita in reciproca inferiorità numerica per le espulsioni di Fusco, sempre lui, e Vinciguerra.
A Potenza, il Sorrento vince il derby contro il Giugliano per 1-0: i gialloblù interrompono i tre risultati utili consecutivi, a causa del gol di Crecco alla mezzora. Il Foggia non riesce ad approfittare, e viene fermato in casa dal Picerno: i satanelli passano in vantaggio con Brosco ma vengono prontamente raggiunti da Guadagni. Nella ripresa, Pugliese raddoppia per gli ospiti che vincono allo Zaccheria.
Infine, anche l'Atalanta allunga dalla zona playout, dopo il pareggio contro il Potenza: reti di Levak per i padroni di casa nel recupero del primo tempo, poi Schimmenti pareggia, Manzoni porta in vantaggio i padroni di casa che però subiscono la rete di Mazzeo per il definitivo 2-2.
Serie C girone C, i risultati della 26° giornata
Trapani-Benevento, 0-5; Sorrento-Giugliano, 1-0; Cavese-Monopoli, 1-0; Altamura-Latina, 1-0; Salernitana-Casarano, 3-0; Foggia-Picerno, 1-2; Cosenza-Siracusa, 1-0; Catania-Audace Cerignola, 0-0; Casertana-Crotone, 2-2; Atalanta u23-Potenza, 2-2.
La classifica di serie C—
Benevento 60, Catania 52; Salernitana 49; Cosenza e Casertana 43; Crotone 41; Audace Cerignola 39; Monopoli 37; Altamura 36; Casarano 33; Potenza 31; Sorrento 30; Atalanta u23, Cavese, Latina 27; Picerno 26; Trapani 25; Siracusa 22; Foggia 22; Giugliano 21.
Il calendario della 27° giornata—
Sabato 14 febbraio, ore 14.30: Benevento-Latina, Casarano-Casertana, Cavese-Salernitana, Cosenza-Audace Cerignola, Giugliano-Trapani, Monopoli-Sorrento. Ore 17.30: Foggia-Atalanta u23, Picerno-Crotone, Siracusa-Catania. Domenica 15 febbraio, ore 20.30: Potenza-Altamura.
