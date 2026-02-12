Serie C girone C, 26° atto: la Strega prende il volo, il Catania arranca

Trapani strapazzato dal Benevento che vince 5-0 e che allunga con il Catania fermato dall'Audace Cerignola. Vittoria e fischi per la Salernitana all'Arechi 3-0 con il Casarano. In coda, ottima Cavese.

In Serie C si è arrivati alla ventiseiesima giornata. Il turno di riposo del Catania e Trapani non agevola nessuna delle due squadre: gli Etnei si fermano in casa con l'Audace Cerignola , sempre più ammazzagrandi; i granata di Aronica , invece, vengono travolti dal Benevento : 0-5 in casa contro i giallorossi di Floro Flores .

Il vantaggio di otto punti del Benevento contro il Catania - che ha una partita in meno - fa sorridere eccome i campani: Tumminello e Manconi la mettono in discesa dopo venti minuti, ed al duplice fischio i padroni di casa rimangono in dieci per l'espulsione di Benedetti ; nella ripresa, ecco la goleada: ancora Tumminello su rigore, poi Mignani per due volte al 72' ed al 93'.

Gli etnei fanno 0-0 con l' Audace Cerignola , che aveva vinto la scorsa giornata contro la Salernitana : i gialloblù salgono al settimo posto; la bersagliera vince contro il Casarano per 3-0, ma non convince: bordata di fischi dall' Arechi all'indirizzo di squadra ed allenatore.

Pari per 2-2 fra Casertana e Crotone, nel match più atteso di questo turno di campionato: Saco, poi Vinicius e Girelli chiudono il primo tempo in vantaggio per i falchetti, poi nonostante l'inferiorità numerica, gli ospiti riescono a pareggiare con un gran gol di Gomez all'81° minuto. Il match point per salire al quarto posto è di pertinenza del Cosenza, che vince 1-0 contro il Siracusa: rete di Emmausso all'82'.