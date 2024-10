Genoa, stop Gollini: il portiere dovrà sottoporsi a intervento chirurgico

Non sarà in campo contro il Bologna Pierluigi Gollini, che giovedì si sottoporrà a intervento chirurgico per un problema all'anca.

Luca Paesano 15 ottobre 2024 (modifica il 15 ottobre 2024 | 18:19)

Brutte notizie in casa Genoa, che dovrà rinunciare certamente a Pierluigi Gollini per la gara del 19 ottobre con il Bologna e non solo. A difendere i pali dei rossoblù fin quando 'Gollo' non tornerà nuovamente disponibile ci sarà Nicola Leali.

Genoa, problema all'anca per Gollini — "Pierluigi Gollini verrà sottoposto nella giornata di giovedì a intervento chirurgico per l’asportazione di una neoformazione adiposa in regione peritrocanterica destra che a seguito dei traumatismi correlati al ruolo ha cagionato flogosi e dolorabilità", scrive il Genoa in una nota apparsa poco fa sul proprio sito ufficiale.

Il portiere verrà quindi sottoposto ad intervento chirurgico per risolvere un problema di infiammazione all'anca. Nulla di particolarmente impegnativo, ma per stabilire i tempi di recupero sarà necessario attendere almeno l'intervento. Essendo un tipo di operazione poco usuale, non è possibile tracciare a priori una tabella di rientro e molto dipenderà dalla reazione del calciatore. Al suo posto toccherà quindi a Leali fin quando l'ex portiere del Napoli non sarà pienamente ristabilito.

Gollini è solo l'ultimo nome di una lunghissima lista di infortunati in casa Genoa. Gilardino spera di recuperare a breve Messias, Bani, Frendrup, Badelj e Ekuban, tutti fermi per problemi muscolari. Ai box anche Vitinha, che rimediato una lesione ai flessori e proverà a rientrare in campo a inizio novembre. Poco dopo dovrebbe poi toccare anche a De Winter. Come già noto, sono lunghissimi invece i tempi di recupero di Ruslan Malinovskyi.