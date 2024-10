Gaston Pereiro torna in Serie A: c’è l’accordo con il Genoa di Gilardino

Genoa su Gaston Pereiro: l'accordo è vicinissimo

Il Genoa deve far fronte agli infortuni di Messias, Vitinha, Malinovskyi, Ekuba, Badelj e Frendrup che sono stati costretti a fermarsi ai box. L'inizio di stagione, dopo un mercato in uscita che non ha aiutato complici le cessioni importanti che ci sono state anche solo per Retegui e Gudmundsson, non è stato semplice per la squadra di Gilardino. Con la sessione invernale che ci sarà a gennaio il club andrà sicuramente a pescare profili mirati, ma nel frattempo c'è comunque l'intenzione di rinfoltire la rosa con svincolati di lusso.