Un'altra sconfitta per il Genoa, si complica la situazione di Alberto Gilardino. Spuntano tre nomi in caso di esonero.

Gennaro Di Finizio 6 ottobre 2024 (modifica il 6 ottobre 2024 | 11:04)

Un avvio di stagione davvero molto complicato per il Genoa. Ieri la terza sconfitta consecutiva per mano di un'Atalanta che ha saputo mettere in campo organizzazione ed incisività, affidandosi ad un Mateo Retegui particolarmente ispirato. E cosi proprio lui, ex Grifone, ha messo dentro una tripletta che ha speso la squadra ligure.

Una manita pesantissima, che segue le sconfitte contro Juventus e Venezia. A nulla, ovviamente, è servito il gol di Ekhator a fine partita. I tifosi rossoblu da ore hanno acceso il dibattito sui social, e nel polverone ci è finito anche Alberto Gilardino.

Genoa, il club conferma Gilardino ma spuntano tre nomi — Al momento - secondo quanto riportato da SportMediaset - la figura di Alberto Gilardino non è in discussione, almeno non per il club: dalla società filtra ancora fiducia nei confronti dell'allenatore che l'anno scorso ha fatto benissimo e che oggi soffre le tante cessione e gli infortuni che hanno messo la rosa in difficoltà.

Certo, il Genoa ha bisogno di una scossa in tempi molto brevi: una sola vittoria dall'inizio del campionato non consente di dormire sonni tranquilli, ed è per questo che al netto della posizione del club, ci sono dei nomi che già adesso sanno aleggiando attorno al Genoa.

Nomi che potrebbero essere presi in considerazione nel caso in cui Gilardino non riuscisse a risollevare la squadra da questa situazione: Tudor, Cioffi, Semplici e Ballardini.