Derby di Genova, Sottil e Gilardino in coro: “Spettacolo sì, ma sana rivalità”

Genoa e Sampdoria insieme per l'Istituto Gaslini

Genova scende in campo per l’Istituto “Giannina Gaslini” nel nome della responsabilità sociale e della sportività. In occasione del derby della Lanterna Sampdoria e Genoa si uniscono in un’iniziativa benefica a sostegno dell’ospedale pediatrico. I due club devolveranno al progetto "La Cantera" dell’Istituto “Gaslini” i ricavi delle aste delle undici maglie indossate dai rispettivi calciatori titolari nella sfida di Coppa Italia.