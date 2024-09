Chissà se il derby all'orizzonte col Genoa , non abbia galvanizzato la Sampdoria . La Doria, al Luigi Ferraris, batte la Sudtirol e dopo tre sconfitte e due pareggi nelle prime cinque giornate, ottiene il primo successo in campionato. Una vittoria che tiene alto il morale della compagine blucerchiata, impegnata nella stracittadina di Coppa Italia ( derby della Lanterna ), in programma mercoledì alle 21:00 a Marassi.

Sottil: "Vorrei che fosse una festa per la città"

Per Andrea Sottil, intervenuto in conferenza stampa al triplice fischio, il derby sarà una sfida speciale, ma lo sarà altrettanto anche la prossima di campionato contro il Modena: "Questo non è un derby come gli altri, lo sappiamo tutti. Vorrei che fosse una festa per la città, con una partita di alto livello agonistico e qualitativo. Naturalmente ognuno gioca per vincere, nello sport si gioca sempre per quello, almeno per me. Dobbiamo essere all’altezza della sfida, e sono certo che lo saremo, considerando anche l'importante partita di domenica a Modena".