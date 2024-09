Derby della Lanterna, sfottò e provocazioni tra gli ultras di Genoa e Sampdoria

Il Derby della Lanterna, atteso dal 2022, si avvicina sempre più e il tifo caldo di Genoa e Sampdoria comincia a farsi sentire. L'appuntamento del 25 settembre in Coppa Italia dovrebbe giocarsi a porte aperte ma attenzione ai prossimi giorni. Striscioni e sfottò sono ammessi, l'importante è che tutto rimanga nell'ambito della civiltà.

L'atmosfera, infatti, si è già scaldata sui social per via di un botta e risposta attraverso due striscioni dei gruppi ultras di Genoa e Sampdoria in vista del derby. Sono, intanto, partite le vendite dei biglietti e le tifoserie organizzate stanno lavorando alle coreografie da portare sugli spalti del Ferraris ma nelle ultime ore il clima si è alzato notevolmente.