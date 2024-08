L’Osservatorio e il derby di Genova: ancora violenze in città? Rischio porte chiuse…

Il 25 settembre è in programma il derby Genoa-Sampdoria per i sedicesimi di finale di Coppa Italia. La partita arriva in un clima teso.

In ogni caso le partite di Coppa Italia non sono presenti nell'abbonamento per il campionato e quindi si deve decidere caso per caso. Dovranno essere le due società ad accordarsi, salvo diversa decisione dell'Osservatorio.