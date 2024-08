Genova, assaggio di derby: notte violenta a Quarto Alta, spranghe e cinghiate…

“Gli ultrà di Genoa e Samp tornano a scontrarsi – scrive il principale quotidiano della città – dopo le violenze scoppiate all’inizio di maggio con l’assalto da parte di un centinaio di tifosi blucerchiati al circolo rossoblù di piazza Alimonda. Un gesto che aveva scatenato una vera e propria guerriglia culminata con la devastazione della sede degli Ultras Tito Cucchiaroni di piazzale Adriatico da parte dei capi della Gradinata Nord e l’accoltellamento di un esponente della ex Fossa dei Grifoni in un bar del Levante”.

Lo scontro, scrive ancora il giornale, come conferma ClubDoria46.it, è avvenuto intorno alle due della scorsa notte, quando in via delle Eriche, a Quarto Alta, “si sono dati appuntamento una cinquantina di giovani tifosi rossoblucerchiati, armati di spranghe e oggetti contundenti. Molti con il casco calato in testa per non farsi riconoscere”