Gilardino: “Momento difficile, ma non ci arrendiamo”

"Ci hanno letteralmente sovrastato"

Ha parole d'elogio per gli avversari l'ex campione del mondo, ma riconosce il momento negativo dei suoi. "Mentalmente non ci aspettavamo di vivere questo momento dopo l'ottima stagione dello scorso campionato. Abbiamo due settimane per lavorare, questa sosta ci farà bene. Quel che non deve succedere è la resa: dobbiamo essere consapevoli di essere in difficoltà, di giocare contro squadre più forti, ma non esiste che ci arrendiamo. Possiamo mettere i nostri attaccanti nelle condizioni di calciare più in porta, dobbiamo essere più determinanti". Gilardino è al secondo anno in corso alla guida del Grifone, squadra per la quale ha prima giocato fra gennaio e giugno nel 2012, collezionando 4 reti in 14 presenze, per poi ritornarvici nella stagione 2013/2014, quando ha segnato 15 volte in 36 presenze. Quella sulla panchina del Genoa è la prima esperienza in massima serie per l'ex attaccante. Attualmente, il Genoa occupa la diciottesima posizione in classifica.