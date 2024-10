Genoa: niente U21 per Miretti; Bani: buone notizie

Qui Genoa: sosta utile per Gilardino, per rimettere in sesto almeno qualcuno dei tanti assenti e magari di aumentare la condizione di Miretti e Melegoni.

Genoa, ripresi gli allenamenti: Miretti resta ad allenarsi, si spera per Messias e Frendrup

Durante la partita contro l'Atalanta, si è fermato Mattia Bani, però gli esami strumentali a cui si è sottoposto l'esperto giocatore hanno fortunatamente escluso ogni lesione. Invece, Fabio Miretti, non ha risposto alla convocazione dell'Under 21 affinché possa recuperare una condizione valida per i rossoblù. Nessun infortunio per lui, ma solo la volontà di recuperare bene dal lungo stop dovuto alla frattura al piede occorsagli quest'estate. Chi, invece, dovrebbe recuperare da qualche infortunio sono Frendrup e Messias, che Gilardino spera di convocare per la gara contro il Bologna, il 19 ottobre. L'infermeria del Grifone è piena: sono tanti i giocatori fermi ai box per problemi muscolari. Oltre a Malinovskyi, che ha finito la stagione anzitempo, gli infortunati sono Messias - appunto - poi Zanoli, Badelj ed Ekuban. La sosta sarà utile per rimettere in sesto almeno qualcuno dei tanti assenti e magari di aumentare la condizione di Melegoni, inserito in lista in luogo dell'ucraino.