Pep Guardiola, allenatore del Manchester City, ha presentato la prossima partita di Champions League in conferenza stampa.

22 ottobre 2024

Il Manchester City si prepara alla prossima partita di Champions League contro lo Sparta Praga. La squadra inglese ad ora ha raccolto quattro punti e la partita di domani potrebbe essere determinate per capire in che modo proseguirà l'avventura dei citizens in Europa.

Manchester City, parla Pep Guardiola — Pep Guardiola, allenatore del City, ha parlato in conferenza stampa per presentare il match: "Siamo in Champions League contro lo Sparta, che ha gli stessi punti nostri. Hanno creato molti problemi allo Stoccarda. Non conoscevo lo Sparta fino agli ultimi due giorni, quando ho iniziato a studiarli e ho avuto una buona impressione", ha detto Guardiola in conferenza.

Le parole dell'allenatore spagnolo confermano quanto ci sia attenzione nei confronti di un avversario apparentemente abbordabile sulla carta ma che potrebbe nascondere delle insidie.

Manchester City, Guardiola parla di De Bruyne — Il tecnico ha anche fatto una disamina su quella che è la situazione della sua squadra sotto il punto di vista degli infortuni: "Preferiremmo essere tutti ma abbiamo quattro assenze importanti in questo momento: Kevin de Bruyne, Kyle Walker, Rodri e Oscar Bobb. Due di loro speriamo che tornino presto; Oscar penso che gennaio o febbraio sarà pronto. Rodri ci manca molto ma penso che tutti i club in giro per il mondo abbiano problemi simili", ha detto Guardiola.

Poi un passaggio in particolare su De Bruyne: "De Bruyne non ha grossi problemi ma non si sente al 100%. Kevin non ha più 22 anni, deve essere completamente in forma per giocare a calcio. Se non si sente completamente a suo agio, non può esprimere al meglio il suo incredibile potenziale", l'ammissione dell'allenatore.